انسف دهون البطن.. مشروبات تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر التخلص من الدهون من الأمور الشاقة في حياة الكثير، لهذا السبب تعرف على مشروبات قد تساعد على نسفها، والتخلص منها بشكل سريع، ومن بينها شاي البابونج الشهير والحليب، بالإضافة إلى الحلبة وشاي القرفة وغيرها من المشروبات التي نقدمها لك في هذا التقرير، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي، ونصائح الدكتور محمد الحوفي.

مشروبات حارقة تخلصك من الوزن الزائد

- شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج من المشروبات التي تساعد على مكافحة الأرق، بفضل خصائصه المهدئة للأعصاب، وأثبتت دراسة حديثه أنه يساهم في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، عن طريق التحكم في مستويات سكر الدم.

- الحلبة

هي من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن، وضبط مستويات السكر بالدم.

- شاي القرفة

بالنسبة لشاي القرفة، هو من المشروبات التي تعلب دورًا كبيرًا في تشجيع الجسم على حرق الدهون المخزنة بداخله، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم.

- عصير الصبار

يساعد شرب عصير الصبار قبل النوم على التخلص من الدهون الزائدة بالجسم، وتحسين أعراض القولون العصبي، إلى جانب دوره في الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.

- الحليب الذهبي

يتحول الحليب إلى مشروب حارق للدهون وهاضم للطعام وفعال في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، وأكثر قدرة على تنقية الجسم من السموم، وذلك عند إضافة الكركم إليه.

نظام صحي للتخلص من الوزن

وخلال حديثه لـ«هُن» قدم الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، روتين يومي للتخلص من الدهون وانقاص الوزن، بجانب المشروبات السابق ذكرها، وهو كالآتي:

- ممارسة الرياضة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، بجانب الحصول على وجبات غذائية صحية، وتناول مشروبات منها ماء النعناع والليمون أو القرفة، والابتعاد عن تناول الدهون والسكريات.

- تناول الأغذية التي تساعد على فقدان الوزن، ومنها «الشوفان» الذي يحتوي على الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن، وصحة الجهاز الهضمي وحماية القلب، كما أنه صحي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.