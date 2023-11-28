الرمان.. فاكهة صحية لمرضى القلب والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، والألياف.

وأشارت دراسة إلى أن الرمّان يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، والتعبير الجيني المسبب للأكسدة، والذي ينتج عنه انسداد الأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة باحثون في كل من جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، وجامعة شيربوك بكندا، وفقًا للدورية العلمية "نيوترينتس" المتخصصة في التغذية.

واستند البحث إلى تجارب مختبرية على الفئران وجدت أن تناول مستخلصات الرمّان، والتي يدخل فيها قشر الفاكهة، لمدة 30 يوماً، يؤدي إلى انخفاض الوزن.

كما أِشار الباحثون إلى أن يساعد استهلاك الرمان على ضبط مستويات الكوليسترول في البلازما لدى مرضى فرط شحميات الدم (الكوليسترول)، والمصابين بالسكري من النوع 2.

فضلا عن، منع اضطراب التمثيل الغذائي، ويشمل ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم.

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