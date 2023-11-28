أفضل 10 بدائل آمنة تغنيك عن تناول السكر وتساعدك على حرق السعرات الحرارية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى البعض إلى تقليل تناول السكر، والبحث عن بدائل أخرى للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية، فضلًا عن رغبتهم في الحفاظ على قوام الطعم، وفي الوقت ذاته تناول المحليات منخفضة السعرات الحرارية، وتوجد الكثير من المحليات الطبيعية نقدمها لكم من خلال «هُن».

أفضل بدائل طبيعية تغنيك عن السكر

أوضح الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، أن المحليات بديلة السكر تساعد على خفض الوزن كما أنها مفيدة لمرضى السكري، ونوه إلى أنه من الأفضل الاعتماد على المحليات الآمنة الفعالة لتجنب السمنة: «يجب الاعتماد على تناول السكريات الآمنة للحفاظ على الصحة».

أفضل محلي بديل للسكر

وقدم أخصائي التغذية، عددا من بدائل السكر، وقال إنه بالرغم من فائدة السكر كمصدر هام للطاقة التي يحتاجها الجسم، لكنه يجب التقليل منه، وتعد أفضل البدائل كالتالي:

عسل النحل

من أشهر البدائل الطبيعية للسكر، وهو غني بالحديد والكالسيوم وفيتامين B6.

سكر التمر

يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على مستويات عالية من المعادن مثل الكالسيوم.

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دبس السكر أو العسل الأسود

ينتج من عملية البلورة النهائية لتصنيع السكر، ويساعد في علاج السمنة.

عسل رحيق الصبار

يستخرج من نبات الصبار، وهو من أكثر البدائل الطبيعية للسكر الغنية بالفوائد الغذائية، حيث يحتوي على جميع الألياف لمكافحة الدهون والمغذيات.

سكر الفواكه الطبيعي

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ويعتبر من البدائل الآمنة للسكر، والتي لا تسبب نتائج سلبية لصحة الإنسان.

أفضل بديل للسكر

ذكرت صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، أن هناك بدائل طبيعية للسكر، تقيك من أضراره ومشاكله، مثل فيتامين B6 والحديد والماغنيسيوم، ومنها:

نبات ستيفيا

يعمل على تخفيف بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وقد يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة نسبيا ويمنع الجسم من تخزين الدهون.

شراب الأرز البني

هو شراب مستمد من الأرز البني، ويحتوي على نسبة كبيرة من الماغنيسيوم والزنك.

خطورة المحليات الصناعية

يسعى البعض إلى تقليل تناول السكر، واللجوء إلى بدائل أخرى مثل سكر الدايت، وهو من المحليات الصناعية، إلا أن منظمة الصحة العالمية سبق وحذرت منه عبر موقعها الرسمي، باعتبار أن المحليات الصناعية أو بدائل السكر تتطلب من المهتمين بإنقاص الوزن الاستغناء عن جميع المواد البديلة أو استخدام المحليات الطبيعية.