أسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - في بعض الأحيان، يعاني العديد من الأشخاص من الصداع بعد الاستيقاظ من النوم، لكن ما أسباب حدوث ذلك؟

أشارت الدكتورة يلينا تساريوفا أخصائية علاج اضطرابات النوم، إلى أن الصداع يمكن أن يظهر في أي وقت من اليوم، ولكن إذا كان يظهر بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح، فقد يكون السبب اضطراب النوم، وفقًا لوكالة الأنباء "نوفوستي" الروسية.

تابعت: "يشعر الشخص بالصداع بعد الاستيقاظ إذا كان لا يتبع أي نظام، لأن الجسم في حالة تكيف متزامن مع تغير إعدادات الساعة، أي أنه يحاول ضبط دورة النوم بحيث تتزامن نهايتها مع الوقت المطلوب للاستيقاظ".

وقالت: "بالإضافة إلى، يحدث بسبب انحباس الهواء في الغرفة، وإذا كان صداع الصباح لا يزول حتى في حالات تهوية الغرفة بانتظام واتباع نظام نوم محدد، فعلى الشخص استشارة الطبيب، لأن هذا الصداع قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة مثل انقطاع التنفس في أثناء النوم".

وأضافت: "السبب الآخر هو نقص الأكسجة، ويحدث بسبب الشخير، حيث يتوقف التنفس في أثناء النوم".

وأوضحت: "كما يمكن أن يكون الصداع نتيجة لارتفاع مستوى ضغط الدم، أو مقاومة الجسم الداخلية على ضرورة النهوض والقيام بشيء ما".

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