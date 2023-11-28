تحذير مهم للآباء والأمهات من ميزة جديدة في «آيفون».. ماذا تفعل للأطفال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محاولات عديدة يتبعها الآباء والأمهات، لمحاولة السيطرة على أبنائهم، وحمايتهم من المخاطر الناجمة من التطور التكنولوجي، وهو الأمر الذي حذرت منه بعض وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ميزة جديدة في هواتف «آيفون»، يمكن أن تجعل من الصعب على أولياء الأمور تتبع أطفالهم.

تحذير للآباء من ميزة في تحديث جديد لهواتف آيفون

وحذر قسم شرطة ميدلتاون في ولاية أوهايو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الآباء من ميزة «NameDrop» الموجودة في تحديث «iOS 17»: «أيها الآباء لا تنسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف أطفالكم للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم».

وبدوره حذر مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان من هذه الميزة، التي يتم تشغيلها افتراضيا مع التحديث الجديد، والتي توفر على المستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع أجهزة أخرى من «أبل»، سواء «آيفون» أو ساعة «أبل»، لكن بعض الخبراء الأمنيين يشعرون بالقلق من أن الميزة يمكن أن يستخدمها الأطفال للهروب من «الإشراف الأبوي».

طريقة إيقاف الميزة

ويمكن إيقاف تشغيل ميزة آيفون الجديدة، عن طريق اتباع الخطوات التالية..