ألم الحلق يشير إلى مشكلات صحية مزمنة- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - ألم الحلق هو أحد أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك العدوى الفيروسية أو البكتيرية، أو التعرض للمواد المهيجة.

أوضحت الدكتورة الروسية سفيتلانا مارنوفا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن ألم الحلق يمكن أن يكون أحد أعراض الارتجاع المعدي المريئي في 60٪ من الحالات، ويرجع ذلك إلى أن محتويات المعدة الحمضية يمكن أن تؤدي إلى التهاب وتورم الغشاء المخاطي في الحلق، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وأضافت، أن ألم الحلق الناجم عن الارتجاع المعدي المريئي قد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل:

حرقة المعدة.

الغثيان.

التجشؤ.

وتشير الأخصائية إلى أن احمرار وتورم وتشكل افرازات على الغشاء المخاطي يدل على ارتجاع محتويات المعدة إلى البلعوم ويسمى الأورام الحبيبية، التي تسبب التهاب الحلق في حالة ارتجاع المريء، لذلك إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب استشارة الطبيب المختص في الوقت المناسب، لتلقي العلاج المناسب.

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