طريقة عمل البيتزا «في 10 دقايق بس».. جهزيها في البيت زي الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هل أنت من مُحبي البيتزا المُعدة في المنزل، إذ تعد البيتزا على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، واحدة من أفضل الطرق والوصفات التي يمكن تحضيرها في منزلك، بأبسط الطرق وأسرع الخطوات، بمقادير سهلة ومتوفرة.

طريقة عمل البيتزا فاطمة أبو حاتي

وتعد طريقة عمل البيتزا على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي من الوصفات التي يسهل تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المطاعم، بسبب مكوناتها البسيطة، وإليك الخطوات.

طريقه عمل البيتزا فاطمة أو حاتي

إليكِ في السطور التالية طريقة عمل البيتزا فاطمة أبو حاتي، بخطوات سهلة وغير مُكلفة، لتقديمها على طاولة طعامك.

مكونات طريقة عمل البيتزا فاطمة أبو حاتي

3 أكواب من الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

كوب زبادي.

كيس من الخميرة الفورية.

معلقتين كبيرتين من المايونيز.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقه من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

3 ملاعق من صلصة الكاتشب.

3 ملاعق كبيرة من الطماطم.

ملعقه صغيرة من الزعتر.

ملعقه بصل الباودر.

ملعقه من الثوم باودر.

فلفل أخضر.

بصل شرائح

زيتون شرائح.

سلامي.

بسطرمة.

طريقه عمل البيتزا

أحضري في البداية، وعاء للعجن، وضيفي الدقيق المنخول مع اللبن والملح والسكر والزعتر، وتُقلب المكونات.

ضيفي الخميرة مع الماء الدافئ وقلبي جيدًا واتركيه جانبا لمدة 5 دقايق.

نضيف الماء إلى الخليط ثم أكملي التقليب جيدا مع إضافة مايونيز والزبادي، وامزجي بشكل سريع.

لطريقه عمل بيتزا فاطمة أبو حاتي، ضيفي الماء الساخن بالتدريج للحصول على عجينة بيتزا متماسكة وناعمة.

اتركي العجينة حتى تختمر جيداً لمدة ساعة، وقسمي العجينة على حسب الصينية.

على الجانب الآخر، حضري الصوص، ضعي الكاتشب مع صلصة الطماطم والزعتر والثوم والبصل بودر مع التقليب جيدًا.

افردي عجينة البيتزا على سطح أملس جيدًا، ثم نضع العجينة على صينية.

ضيفي صوص البيتزا وافرديها.

ضعي شرائح البصل والفلفل والسلامي والبسطرمة والطماطم بطريقة متجانسة.

أدخلي الصينية في الفرن المُشتعل من قبل مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

اتركي البيتزا لمدة حتى تنضج ويسيح الجبن وتأخذ لون.

طريقه عمل بيتزا فاطمة أبو حاتي- عجينة العشرة دقائق

مكونات عمل البيتزا السريعة:

5 أكواب دقيق.

3 ملاعق حليب بودر.

2 كوب من الماء الدافئ.

ربع كاس سكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كاس من الزيت النباتي.

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

2 حبة بصل.

2 فص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

رشة ملح.

رشة فلفل.

ملعقة من بهارات اللحم.

طريقه عمل بيتزا فاطمة أبو حاتي

ضعي 2 كأس من الدقيق المنخول مع الخميرة والحليب البودرة والسكر في وعاء للعجن.

قومي بالخلط، ثم ضيفي الماء الدافئ بالتدريج.

قومي بعجن الخليط لمدة 10 دقائق.

غطي العجين واتركيه حتى يختمر قليلا.

قومي بإحضار العجين مرة أخري ثم ضيفي إليه باقي مقادير الدقيق والزيتون.

استمري في العجن، حتى نحصل على عجينة متماسكة.

لعمل الحشوة على الجانب الآخر، اخلطي 2 ملعقة من الزيت مع بصل وثوم ونقلبهم حتى يذبل.

ضيفي اللحم المفروم مع الزبادي والتوابل والملح والفلفل والبهارات حتى تنضج اللحمة.

نقوم بفرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ثم نضعها في الصينية مع صوص البيتزا.

ضيفي اللحم مع الجبن على الوجة.

ادخلي الصينية في الفرن المحمي سابقا على درجة حرارة 180 درجة.

اتركيها وقدميها بعد تمام النضج.