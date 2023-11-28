المكسرات أم البيض.. أيها أفضل في وجبة الفطور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثبتت دراسة حديثة أجراها علماء المركز الألماني لبحوث مرض السكري في دوسلدورف، أن تناول المكسرات وزيت الزيتون ومنتجات الحبوب الكاملة في وجبة الفطور أكثر فائدة لصحة الجسم من تناول البيض.

أجرى الباحثون تجربة شارك فيها متطوعون قسموا إلى مجموعتين، طلبوا من أفراد المجموعة الأولى تناول منتجات الحبوب الكاملة بدلا من اللحم، وزيت الزيتون بدلا من الزبدة، والمكسرات بدلا من البيض.

أما أفراد المجموعة الثانية فلم يغيروا شيئا من المواد التي يتناولونها في وجبة الفطور، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء الروسية " فيستي. رو"

وقد أظهرت نتائج التجربة أن المؤشرات الصحية لأفراد المجموعة الأولى تحسنت كثيرا، حيث خفض تناول المكسرات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 %، وتناول منتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون بنسبة 36 %.

يرجع السبب في هذه الفوائد إلى أن المكسرات وزيت الزيتون ومنتجات الحبوب الكاملة تحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل:

- المكسرات: تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والدهون الصحية والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

- زيت الزيتون: غني بنسبة عالية من أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

- منتجات الحبوب الكاملة: تحتوي على ألياف غذائية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

اللوز: لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة، وبالتالي يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

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