7 خطوات لطرد الطاقة السلبية من المنزل .. ما علاقة البرتقال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الشعور بالطاقة السلبية أمر منتشر في معظم البيوت، تظهر علاماتها في صورة عدم الرغبة في الحديث مع الناس، بالإضافة إلى الشعور بالضيق دائما وأنك لا تحب المنزل، كثرة المشاكل وغيرها من العلامات التي تجعل الحياة صعبة، وتوجد عدة خطوات لطرد الطاقة السلبية من البيت.

7 خطوات غير متوقعة لطرد الطاقة السلبية من المنزل

الخطوة الأولى لإخراج الطاقة السلبية من منزلك هي فتح جميع النوافذ لدخول تيار هوائي نظيف، حتى لو كان الجو باردًا في الخارج، كما تقول سيلفيا كريستمان، مدربة النمو البريطانية: «الهواء النقي هو كل شيء».

2- قم بإزالة الوسائد والبطانيات المتسخة وتركيب أخرى نظيفه، فهي خطوة من شأنها إدخال الطاقة الإيجابية لمنزلك، بالإضافة لمنع تكاثر الفيروسات.

3- حرق بعض البخور بعناية، فهذا الدخان العطر منذ فترة طويلة يعتبر من طقوس اليوجا والممارسات الروحية والتأملية، فبحسب «كريستمان» يعد استخدام البخور من الطرق التي تساعد في رفع الطاقة الإيجابية، فقط استخدميه في منزل نظيف للتأمل لخلق جو هادئ.

4- تأكد من إصلاح أو إزالة الأشياء المكسورة لأنها تجلب الطاقة السلبية إلى منزلك.

5- رش زيت البرتقال العطري في منزلك، فهي خطوة لا تزيل الطاقة السلبية فقط، لكنها تحسن مزاجك مع تخلل أشعة الشمس الصباحية إلى غرفتك.

6- إزالة الفوضى في أسرع وقت ممكن، تتسبب الفوضى التي تتركها في بيتك أول على مكتبك في تعكير مزاجك، لذلك قم بترتيب المكان حولك وجعله نظيفًا ومرتبًا، وبحسب مورين كالاميا، مستشارة إعادة الطبيعة في فنج شوي: «تحتفظ الأشياء بالكثير من الطاقة وتعوق طريقنا جسديًا وعقليًا وعاطفيًا وروحيًا إلى الأمام».

7- استخدمي بخور المريمية وغيري لون الغرفة

يعد بخور الميرامية من الأساليب الشهيرة لإزالة الطاقة السلبية من المنزل، لذلك قومي بإشعال المريمية ثم إطفاء اللهب، حتى يعمل دخانها على تطهير منزلك.

ومن خطوات طرد الطاقة السلبية أيضًا، طلاء الجدران الخاصة بك باللون الأصفر، فهذا اللون يلعب دورًا محوريًا في منزلك، وبحسب المصممة الداخلية آنا زورافليوفا، فإن اللون الأصفر يحيد الطاقة السيئة: «من وجهة نظر التصميم الداخلي، فإن هذا اللون سيجعل مساحتك تبدو أكبر ويضيف لمسة دافئة للغرفة».