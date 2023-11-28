خطوات بسيطة لتحضير شوربة الجمبري في المنزل.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد شوربة الجمبري واحدة من الوصفات التي يهوى تناولها الكثيرون، وذلك لما تتمتع به من مذاق شهي، فضلا عن احتوائها على عناصر غذائية متنوعة، كما أنه يسهل على ربات البيوت تحضيرها في مدة زمنية قصيرة وبوصفات مختلفة.

وصفات لتحضير شوربة الجمبري

وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز الوصفات الشهية لتحضير شوربة الجمبري في المنزل، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل شوربة الجمبري السادة

• المقادير:

- قشور جمبري بعد التنظيف.

- جمبري صغير.

- مرقة سمك.

- جزر.

- فلفل.

- كريمة لباني.

- ملح.

- فلفل أسود.

- استاكوزا.

- طماطم بوريه.

- بصل.

- ورق لورا.

- زبدة.

• طريقة تحضير شوربة الجمبري السادة:

- قومي بتنظيف الاستاكوزا جيدًا، وضعيها في وعاء به كمية من الماء والكرفس والبصل والجزر.

- فيما بعد ضعي الاستاكوزا داخل الفرن حتى تمام التسوية.

- أخرجي الاستاكوزا من الفرن وضعيها في إناء به ماء واتركيها تغلي 20 دقيقة على النار.

- بعد ذلك يرفع الإناء من على النار، ثم تصفى الشوربة.

- ضيفي الكريمة إلى الشوربة مع الاستاكوزا وقطع الجمبري ثم اتركيها تصل للغليان مرًة أخرى.

- ارفعي الإناء من على النار.

- ضعي الشوربة داخل أطباق التقديم، وزينيها بالبقدونس.

شوربة الجمبري بالكريمة

• المقادير:

- نصف كيلو من الجمبري المقشر.

- 3 من فصوص ثوم مفرومين جيدًا.

- كوبان من الماء.

- فلفل أسود.

- ملح.

- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

- 2 ملعقة كبيرة من النشا.

- 3 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس المفروم.

• خطوات تحضير شوربة الجمبري بالكريمة:

- نظفي الجمبري جيدًا.

- أحضري إناء وضعي به كمية من الماء وارفعيه على نار متوسطة ثم ضعي به قشور الجمبري بعد التنظيف.

- اتركي القشور تغلي في الماء لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

- ارفعي الإناء من على النار وصفي القشور جيدًا واحتفظي بالماء جانبًا.

- أحضري مقلاة عميقة وضعي بها كمية من الزيت، ومن ثم قشور الجمبري واتركيها حتى يتحول لونها للزهري.

- أحضري إناء آخر وبه قطعة من الزبدة، وضيفي إليها الثوم والبصل وقلبيهم جيدًا.

- تضاف النشا للمكونات السابقة مع الملح والفلفل الأسود.

- صبي الحليب بالتدريج ثم ضيفي ماء قشور الجمبري المجهزة.

- فيما بعد ضيفي كل من الكريمة والجمبري والفلفل الأسود والملح إلى الخليط مع التقليب جيدًا.

- ضعي الشوربة في أطباق التقديم.