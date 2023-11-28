لماذا يجب على طفلك الاستيقاظ مبكرا يوميا؟.. «المدرسة ليست السبب الوحيد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

ذهاب الأطفال للمدرسة أمر يتعين عليه الاستيقاظ مبكرًا كل يوم، وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على نشاطهم وحيويتهم بشكل فعال وسريع، فضلًا عن الاستعداد الجيد لتحضير كافة مستلزمات اليوم الدراسي، لكن بخلاف الذهاب للدراسة، فإن لاستيقاظ الطفل مبكرًا فوائد متعددة يمكنه الحصول عليها في حال مواظبته على تلك العادة الروتينية السليمة.

فوائد استيقاظ الطفل مبكرًا

وللتعرف على الفوائد الناتجة عن استيقاظ الطفل مبكرًا يوميًا حتى في أيام العطلات الرسمية، كشف موقع «vikaspedia» العالمي عن أهمية تعويده على هذا الأمر.

- ممارسة التمرينات الرياضية

يمكن للطفل عند الاستيقاظ مبكرًا ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة التي عادة تمنحه الشعور بالطاقة والحيوية حتى صباح اليوم التالي، حيث يوجد اعتقاد خاطئ بأن ممارسة الرياضة مهمة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا فقط، لكن الأطفال يحتاجون إلى ممارسة التمارين البدنية، ويحتاجون أيضًا إلى ثني وتمديد أجسادهم للحفاظ على مرونتها، كما أن العديد من المدارس لا تركز على أداء التمارين البدنية أو الرياضة للصغار، لذلك من المهم للغاية تشجيعهم على القيام بالإحماء الخفيف في الصباح.

- إنهاء الواجبات الصباحية

في بعض الأحيان يكون الاستيقاظ مبكرًا مهمًا للطفل حتى يتمكن خلاله من إنهاء واجباته الصباحية على مهل قبل الذهاب للمدرسة.

- التخطيط لعمل اليوم

من الأمور الجيدة أيضًا التي يمكن لطفلك فعلها عند الاستيقاظ مبكرًا، هو التخطيط لمهامه اليومية وكذلك على مدار الأسبوع، حتى يعتاد التنظيم في حياته.

- ترتيب أغراض المدرسة

يحتاج الأطفال لوقت مناسب حتى يرتبوا حقيبتهم المدرسية دون نسيان أي شيء وارتداء ملابسهم وتنظيم أغراضهم، كما يمكنهم أيضًا مساعدة والديهم من خلال ملء زجاجات المياه وتعبئة الوجبات الخفيفة والغداء إذا لزم الأمر، وهو ما يغرس فيهم الشعور بالمسؤولية.

- تناول وجبة إفطار جيدة وصحية

- يعتاد العديد من الأطفال على شرب كوب من الحليب على الإفطار والذهاب إلى المدرسة في أسرع وقت، لكن بمرور كل يوم وعند اعتياد طفلك على الاستيقاظ مبكرًا حتى في أيام العطلات، فهذا يمنحه الوقت الكافي للحصول على وجبة إفطار صحية.

- التخلص من التوتر

يساهم الاستيقاظ مبكرًا في جعل طفلك خالي من الشعور بالقلق والتوتر على مدار اليوم، كما أنه يحصل على ذهن صافي لإنجاز مهامه اليومية.