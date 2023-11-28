7 معلومات عن أكبر ماسة صفراء في العالم.. ما علاقتها بقوة التنانين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد قطع الذهب والمجوهرات من الأمور المفضلة لدى الكثير من السيدات حول العالم، ويرغبن دائما في اقتناء أفخم التصميمات التي غالبا تكون باهظة الثمن، وفي التقرير التالي تستعرض «هن» أهم التفاصيل عن أكبر ماسة صفراء في العالم، بحسب ما نشره موقع «العربية».

أكبر ماسة صفراء في العالم

أكبر ماسة صفراء في العالم ظهرت بها الإعلاميّة والمؤثّرة الكويتية نهى نبيل التي شاركت في تقديم أحد المهرجانات الفنية الدولية مؤخرا.

معلومات عن أكبر ماسة في العالم

- تعد هذه الماسة من المجوهرات النادرة.

- جرى تصنيفها على أنها أكبر ماسة صفراء في العالم.

- يبلغ وزن الماسة نحو 54,21 قيراط، بالإضافة إلى 432 حجر ألماس شفاف يفوق وزنها 272 قيراط.

- أُطلق عليها اسم الماسة الصفراء، نتيجة لونها الأصفر الذهبي الذي تميزت به، فضلا عن أنها تشير إلى قوى التنين السحريّة وعينيه البارزتين.

- تعد هذه الماسة الفخمة جزء من طقم «دراجون» الذي يتكون من قلادة، وسوار، وقرطين للأذنين، وخاتم مرصع بخمسة أحجار ألماس بلون أصفر زاهٍ.

- الظهور الأول لطقم المجوهرات كان في عام 2019 في أحد المعارض الدولية.

- يعد الظهور الأخير لأكبر ماسة في العالم كان مع الإعلامية الكويتية، وارتدت معها فستانا طويلاً وحقيبة أنيقة من براند Christian Louboutin.