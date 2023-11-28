«نصرة» تتمرد على ضمور العضلات وتجمع بين الدراسة والعمل: «بمشي على ركبتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وُلدت نصرة المغربي مريضة بضمور العضلات، ولكن مع الإصرار والتحدي نجحت في التغلب على الكرسي المتحرك، فلم تستسلم للمرض أو تعتبره إعاقة، حتى التحقت بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتسعى وتبحث عن فرصة للعمل، لتعكس إصرارها على شكل نجاحات كبيرة.

نصرة مريضة ضمور عضلات

«نصرة» من ذوي الهمم لكن مع التحدي قررت الخروج إلى المجتمع والتغلب على إعاقتها، وأصبحت كل ما تعتمد عليه في الحركة ركبتاها، بهدف النجاح والقدرة على العيش، إذ قالت لـ«هُن»: «دايمًا بسعى إني احقق أحلامي، روحنا مستشفيات كتير، ولكن قدر ربنا فوق كل حاجة فحاولت التعايش».

عُرفت «نصرة» بضحكتها البشوشة، وفي خطوات حياتها حصلت على الشهادة الإعدادية والثانوية، وبالتحدي دخلت كلية التجارة للوصول إلى حلمها في تحقيق البيزنس الخاص بها، وبإصرار منها وتوقف عن سماع كلمات الإحباط استطاعت الحصول على شهادة التعليم التجاري.

طلب للعمل وأمنية

«أنا مسؤولة عن نفسي، وصاحبة مشروع للبيع أون لاين، لكن نفسي أقدر أكمل احتياجاتي ومصاريفي، عشان كده طلبت شغل مودريتور بمرتب ثابت، لأن عندي خبرة أكتر من 9 سنين في مجال السوشيال ميديا، وعشان ميأثرش على الدراسة ويكون إجراءاته بسيطة»، نصرة لديها كارنيه خدمات البطاقة المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، لكنها تريد أن تعمل عملا إضافيا لسد احتياجاتها.

نصرة تتحدى الإعاقة

تريد «نصرة» أن تسير بمفردها على رجليها، وواجهت الكثير من الصعوبات إثر ذلك، لكثرة الالتزامات التي تحيط بها: «من يوم ما اتولدت وأنا بعاني واتحديت ووصلت للدراسة، بالرغم من التنمر وعدم الدعم، يا ريت حد يساعدني ويشوف لي حل عشان اشتغل»، في محاولة للعيش من خلال الدراسة والعمل معًا.