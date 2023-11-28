معلومات عن الأميرة سلمى بنت عبدالله.. «عز الأردن وفخرها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتاة رقيقة بملامح جذابة، تمتلك مكانة كبيرة في الأردن وتصفها الملكة رانيا رفقة شقيقتها إيمان بأنهما «عز الأردن» وفخرها، هي الأميرة سلمى بنت عبدالله، التي تخرجت منذ 6 أشهر تقريبًا في جامعة كاليفورنيا بدرجة علمية في علم الآثار.

الأميرة سلمى بنت عبدالله

على مدار سنوات حظيت الأميرة سلمى بنت عبدالله بمكانة كبيرة في الأردن ونالت حب واحترام الشعب الأردني، بسبب الجولات التي تقوم بها مع والدتها الملكة رانيا، ووثّقت الصحف المحلية تلك اللحظات الدافئة بين الشعب وأميرته الشابة التي تخرجت في جامعة كاليفورنيا بدرجة علمية في علم الآثار، وحصلت على نوط الملك عبد الله الثاني بعد انتهاء تدريب الطيران.

وتعد الأميرة سلمى بنت عبدالله الابنة الثانية بعد إيمان التي تزوجت مؤخرًا، ويوافق عيد ميلادها عيد ميلاد شقيقتها، في شهر سبتمبر، إلا انها أصغر منها بعام فقط وتبلغ من العمر الآن 23 عامًا.

نجاحاتها العسكرية

لم تتمتع الأميرة سلمى بنت عبدالله بملامح رقيقة وشخصية لطيفة كما تظهر في الصور، لكنها لها العديد من النجاحات العسكرية، التي كتبت عنها مجلة «هاربر بازار»، قائلةَ إن الأميرة الهاشمية اجتازت مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت لتصبح أول فتاة أردنية تجتازها في عام 2020 بحسب الديوان الملكي، لتكمل سلسلة إنجازات الأسرة المالكة الهاشمية، فعمتها الأميرة عائشة بنت الحسين أول أميرة عربية تتخرج في ساندهيرست، وهي أيضا أول امرأة في الشرق الأوسط تحصل على شارة طيار بعد أن أتمت خمسة قفزات بمظلات الطيران العسكري.

بالإضافة للإنجاز السابق في مجال الطيران، فإن الأميرة سلمى بنت عبدالله والملكة رانيا، هي أصغر أميرة أردنية تلتحق بالأكاديمية العسكرية أو أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، التي التحقت بها بعد تخرجها من مدرسة كنغيز أكاديمي، وتخرجت منها بعد إتمامها دورة تدريبية قصيرة في نوفمبر 2018، عندما كان عمرها 18 عامًا.

احتفت بها الملكة رانيا عبدالله بعد تخرجها في جامعة جنوب كاليفورنيا بدرجة علمية في علم الآثار في العام الماضي، من خلال مشاركة عدة صور من حفل التخرج الذي حضره الملك عبدلله خصيصًا ليكون إلى جانب ابنته؛ وتحدثت عن فخرها بمشاهدة الأميرة الشابة، وكتبت:«فخور جدًا بالاحتفال بتخرج سلمى أمس من جامعة جنوب كاليفورنيا، لا أستطيع الانتظار لرؤية ما ستفعله بعد ذلك».

وكان تخرج الأميرة سلمى بنت العبدالله خلال عام مليء بالاحتفالات للعائلة المالكة الأردنية، وفي شهر مارس تزوجت الأميرة إيمان، 26 عاماً، من جميل ثيرموتيس، في قصر العائلة على مشارف عمان.

ودائمًا تشارك الملكة رانيا عبدالله لحظاتها السعيدة مع سلمى وإيمان تتحدث عن قربهم منها وحبها لهم حد الصداقة ليست مجرد علاقة أم وابنتها:«أغلى بنتين وأعز صديقتين، كل سنة وإنتو سالمين إيمان وسلمى».

موسيقية بارعة

ومن مزايا الأميرة سلمى بنت عبدالله أنها موسيقية بارعة لفتت الأنظار لموهبتها الموسيقية عندما شارك سمو الأمير الحسين فيديو قصير يجمعه بها وكانت تشاركه العزف، كما شاركت والدتها الملكة رانيا صورة وكانت سلمى تلعب على الجيتار.

طيارة ماهرة في سلاح الجو

وتشغل الأميرة سلمى بنت عبدالله رتبة ملازم أول في القوات الجوية الأردنية، وتُلقب بـ«شيهانة» في إشارة إلى سلاح الجو، كما شاركت في حفل افتتاح مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء نيابة عن والدها، وتميزت بارتدائها زي القوات الجوية، وتم إنشاء المركز بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وحلف شمال الأطلسي «الناتو» في يونيو 2021.