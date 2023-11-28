علاج الحبوب تحت الجلد بخطوات منزلية بسيطة.. احذري القيام بهذه الأمور

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الحبوب تحت الجلد أحد الأمور التي تهم العديد من الأشخاص خاصة النساء ممن يعانون من تلك الأزمة، حيث أن حدوث تلك الإصابة عادة ما يعرض صاحبه لشعور بانزعاج وآلام في بعض الأحيان، مع محاولات البحث عن طرق فعالة للتخلص من هذه المشكلة الصحية، حيث يسهل علاجها دون الشعور بالقلق أو التوتر تجاه الأمر.

علاج الحبوب تحت الجلد

ويمكن علاج الحبوب تحت الجلد من خلال بعض النصائح الطبية والعلاجات المنزلية، التي قدمها موقع «medicalnewstoday» الطبي العالمي.

• العلاجات المنزلية

يمكن علاج الحبوب تحت الجلد البسيطة في المنزل وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها، وتشمل مجموعة العلاجات المنزلية التي يمكنها التسريع من عملية الشفاء في كل من تلك الخطوات:

- لا تضغط أبدًا على الحبوب تحت الجلد أو ما تعرف بالبثور العمياء، لأنها عادة لا توجد بالقرب من سطح الجلد، مما يعني أنه لا يمكن «فقعها» مثل الرؤوس البيضاء التي تظهر في بعض الأحيان، فقد تؤدي محاولة فقع بثرة عمياء إلى ظهور ندبات دائمة أو بثرة أكثر وضوحًا أو أن تصبح البثرة أكثر إيلامًا أو عدوى.

كما أن الضغط على الحبوب تحت الجلد قد يؤدي إلى دفع محتويات البثرة - وهي مزيج من الزيت وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا - إلى عمق الجلد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الالتهاب.

- وضع الكمادات الدافئة

تساعد الكمادات الدافئة على علاج الحبوب الموجودة تحت الجلد، لأن الحرارة تفتح المسام، مما قد يجعل البثرة أقرب إلى سطح الجلد وتشكل رأسًا، فيتيح تكوين الرأس للزهم والخلايا والبكتيريا الخروج من الجلد، كما يمكن للحرارة الناتجة عن الضغط أن تساعد أيضًا في تخفيف الألم.

و لعلاج الحبوب تحت الجلد بالكمادات الدافئة، يجب على الشخص اتباع الآتي:

1. نقع قطعة قماش نظيفة في ماء ساخن، ولكن ليس ساخنًا جدًا.

2. لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، ضع الكمادة الدافئة على البثور الدقيقة.

3. كرر التطبيق من 3 إلى 4 مرات يوميًا حتى تصل البثرة العمياء إلى الرأس ويطلق القيح.

4. حافظ على نظافة المنطقة المصابة مع التأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالبثور، وتجنب لمسها.

5. وللنساء تجنبي استخدام المكياج حتى تُشفى البثرة.

- استخدام ملصق البثور تحت الجلد

هو عبارة عن ملصق صغير يتوفر في الصيدليات وعبر الإنترنت يمكن وضعه فوق البثرة العمياء، حيث يحتوي الملصق عادةً على عامل يعالج حب الشباب، مثل حمض الساليسيليك، يُعتقد أن ملصقات البثور تعمل عن طريق سحب الزهم، وامتصاص الزيوت الزائدة، وتقليل الالتهاب، وتقليل حجم العيوب بشكل ملحوظ.

- زيت شجرة الشاي

يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للجراثيم قد تقتل البكتيريا المسببة للبثور العمياء، حيث أظهرت تجارب علمية أن الجل الذي يحتوي على 5 بالمائة من زيت شجرة الشاي هو علاج فعال لحب الشباب الخفيف إلى المتوسط.

- تخفيف الألم بالثلج

يمكن أن تكون الكمادات الثلجية مفيدة لتقليل الإحمرار والالتهاب والتورم بعد إفراغ البثرة، فيجب على المصاب القيام بالخطوات الآتية:

1. استخدام غسول وجه خفيف وماء دافئ.

2. تجفيف المنطقة بمنشفة نظيفة.

3. وضع مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي أو منشفة نظيفة، ومن ثم وضعه على المنطقة الموجود عليها حبوب لمدة 5 دقائق، ثم قم بإزالته لمدة 5 دقائق، ثم استبدله لمدة 5 دقائق أخرى.

4. كرر تطبيق الثلج من 3 لـ4 مرات في اليوم.

ما هي حبوب تحت الجلد؟

حبوب تحت الجلد أو البثور العمياء هي تلك التي تتطور تحت الجلد، وتعرف بأنها ليس لها رأس في البداية مثل أنواع الحبوب الأخرى، وعادة لا تكون ملحوظة من مسافة بعيدة، ولكن يمكن للشخص أن يشعر بها عن طريق تمرير إصبعه على سطح الجلد.