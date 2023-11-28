طريقة عمل الدوناتس في المنزل بخطوات سهلة مثل المحلات الشهيرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الدوناتس من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وفي بعض الأحيان يصعب شراؤها من الخارج كونها باهظة الثمن في بعض الأماكن، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل طريقة لعمل الدوناتس في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في المطبخ لدى ربات البيوت.

طريق عمل الدوناتس

الكثير من ربات البيوت يرغبن في صنع الدوناتس بدلا من شرائها، حتى تكون أكثر صحة ونظافة وغير مكلفة، لذا في السطور التالية نقدم إليك أفضل طريقة لعمل الدوناتس اللذيذة، وذلك على طريقة الشيف نرمين من خلال برنامجها «زي السكر» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، التي تقدم الكثير من الوصفات المنزلية البسيطة وغير المكلفة.

مقادير عمل الدوناتس في المنزل

كوب زبدة.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

كوب ماء دافئ.

2 بيض.

كوب سكر.

5 أكواب دقيق.

1 ونصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة روح اللوز.

زيت للقلي.

أكواب سكر بودرة.

لبن حسب الرغبة.

أفضل طريقة لعمل الدوناتس

لتحضير العجين اتبعي ما يلي:

- ضيفي الدقيق والبيض وروح اللوز واللبن.

- ضعي الزبدة والملح، وتخفق جميع المكونات معا للحصول على عجين ناعم الملمس.

- سخني الزيت ثم تقلى الدونتس للحصول على لون ذهبي، وتقلب على الوجه الآخر لتصبح ذهبية اللون وتصفى من الزيت.

- يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق ويقطع بقطاعات الدونتس.

- يترك ليختمر مجددًا ويتضاعف الحجم.

الدونتس على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

في السطور التالية نقدم أفضل طريقة لعمل الدوناتس، وذلك على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الدوناتس:

- 2 كوب ونصف دقيق.

- معلقة كبيرة خميرة فورية.

- ربع كوب سكر.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ونصف معلقة كبيرة سمنة.

لبن للعجن.

زيت للقلي.

سكر بودرة.

طريقة عمل الجناش

يضاف اللبن للسكر البودرة بالتدريج، للحصول على قوام جليز مناسب، ثم تغمس الدوناتس بالجليز وتقدم للأولاد.

طريقة عمل الدوناتس مثل المحلات

على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، تستعرض «هن» طريقة عمل الدوناتس، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الدوناتس مثل المحلات:

2 كوب ونصف دقيق.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ونصف معلقة كبيرة سمنة.

لبن للعجن.

زيت للقلى .

سكر بودرة.

الجناش 2 كوب شكولاتة مجروش.

ربع كوب زيت.

ربع كوب لبن.

الزينة

فورماسيل.

فول سودانى مجروش.

خطوات طريقة عمل الدوناتس:

ضعي الدقيق مع البيكنج بودر والخميرة ثم السكر والفانيليا والبيضة.

ضيفي السمن على اللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة لمدة ساعة وتترك لتتخمر.

قطعي العجينة إلى حلقات ثم رصيها في.

غطي الصيمية واتركيها للتخمر مرة أخرى لمدة ½ ساعة، ثم يقلى الدونتس فى زيت متوسط السخونة.

الخطوة الرابعة: لعمل الجناش، يغلى اللبن مع الزيت على النار

الخطوة الخامسة: تضاف الشكولاتة المبشورة إلى خليط اللبن ويقلب الخليط بعيداً عن النار

الخطوة السادسة: يضاف صوص الجناش إلى الدونتس ويرش الوجه بالفول السودانى المجروش أو الفورماسيل أو يرش وجه الدونتس بالسكر البودرة ويقدم الدونتس.

تحضير الدوناتس الكرسبي في المنزل

المقادير:

كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب سكر.

3 أكواب ونصف دقيق.

ربع كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

زيت نباتي للقلي حسب الرغبة.

طريقة عمل الدونتس الهشة في المنزل:

- ضعي الحليب، البيض، الخميرة، الملح.

- اخلطي المكونات حتى تمتزج ثمّ تضاف الزبدة ويخلط من جديد.

- لتشكل عجينة لينة استمري في خلط المكونات.

- ضعي العجينة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

- توضع العجينة على سطح عليه الدقيق وادعكيها بيديك.

- افردي العجينة، ثمّ قطعيها إلى دوائر الدونات.

- اقلي الدوناتس في قدرٍ به زيت ساخن على النار.