تعرف على أعراض فقر الدم.. وهذه أسبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - فقر الدم هو حالة طبية تحدث عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، لذلك عندما يكون هناك نقص في خلايا الدم الحمراء، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "Gazeta.Ru".

وأشارت الدكتورة أناستاسيا زوبريتسكايا أخصائية أمراض النساء والتوليد وخبيرة التغذية الروسية، إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية لتفاقم فقر الدم، منها:

سوء التغذية.

صعوبة امتصاص الحديد.

الحيض الغزير.

الحمل.

الرضاعة الطبيعية.

الشيخوخة.

- الأعراض:

يمكن أن يسبب فقر الدم مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك:

التعب.

الضعف.

الدوخة

الصداع.

شحوب الجلد.

ضيق التنفس.

اضطرابات الدورة الشهرية.

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو الإسهال.

تساقط الشعر.

متلازمة تململ الساقين.

- الوقاية:

يمكن الوقاية من فقر الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد، كما يمكن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفقر الدم، مثل النساء الحوامل والمرضعات، تناول مكملات الحديد.

والطريقة الأخرى لتعويض نقس الحديد في الجسم هي تناول الأدوية، ولكن غالبا ما يشكو المرضى من مشكلات في البراز والغثيان والانتفاخ.

لذلك، من الأفضل لهم في هذه الحالة تناول الشكل العضوي من الحديد الذي هو سهل الامتصاص وآثاره الجانبية أقل ونتائجه السريرية أفضل.

اقرأ أيضًا:

4 علامات تظهر على الوجه تكشف إصابتك بـ ارتفاع الكوليسترول

هذا ما يحدث للجسم عند تناول طاجن من الكرشة في الشتاء؟.. 5 تأثيرات غير متوقعة

هل الطقس البارد يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم؟.. ستفاجئك الإجابة

تخفض ضغط الدم والسكر.. إضافة هذا التوابل إلى وجباتك تقلل الكوليسترول الضار

هل تعلم ما تأثير كتم العطس على العين والدماغ؟- طبيب يكشف مفاجأة