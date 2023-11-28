الامارات | رادارات سويسرية «دقيقة» تخالف بالخطأ 10 آلاف سيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت الشرطة السويسرية إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنواناً له، إذ سجلت أربعة رادارات يفترض انها دقيقة أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت عشرة آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلاً عن شهر، وبسبب خطأ في البرمجة، سجلت أربعة رادارات جديدة عدداً كبيراً جداً من المخالفات لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن.

وقالت الشرطة في بيان «في المجموع، سُجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة وستعاد الأموال المسددة في إطار حوالى 6000 غرامة مدفوعة»، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.

ولاحظ الشرطيون عدداً أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في جميع المواقع الأربعة للرادارات المَعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم.

ودعت السلطات مجددا المعهد الفدرالي للمقاييس، الذي صدق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تحقق، خلصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جداً.

وقالت الشرطة «هذه الأجهزة الأربعة هي الوحيدة المستخدمة في سويسرا... بهذه المعايرة، وبالتالي فهي الوحيدة المعنية بهذا الخطأ».