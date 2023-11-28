بعد تحذير «الأرصاد» من برودة الطقس الأيام المقبلة.. عادات سحرية تجعل منزلك دافئا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم عدم دخول فصل الشتاء رسميا، إلا أن حالة الطقس خلال الأيام الماضية شهد انخفضا في درجات الحرارة، وشعور المواطنون ببرودة الأجواء، تبعه تحذيرا من الهيئة العامة للأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الصباح الباكر وليلا، لذلك نستعرض خلال«هُن» طرقا وعادات سهلة تساعد على الشعور بالدفء وتكسب الجسم حرارة، منها الحرص على ممارسة الرياضة يوميا بحسب ندى حامد، مدربة الجيم التي أكدت لـ«هُن» أن ممارسة الرياضة لا تحرق الدهون فقط، لكنها تمنح الجسم الدفء.

عادات تمنحك الشعور بالدفء

من العادات التي تمنحك الشعور بالدفء في الطقس البارد، هي ارتداء عدة طبقات من الملابس بدلا من قطعة واحدة سميكة من الملابس سيساعد على احتجاز حرارة الجسم ويبقيك أكثر دفئا، كما يمكن أيضًا الحفاظ على دفء قدميك باستخدام الجوارب والنعال السميكة، بحسب الموقع الرسمي لـ«الصليب الأحمر البريطاني».

عادات تجعل المنزل دافئا

كما أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على درجة حرارة جسمك الأساسية دون تشغيل التدفئة المركزية،، ونستعرضها في السطور التالية:

- تأكد من تناول طعام صحي وشرب الكثير من المشروبات الساخنة طوال اليوم.

- من المهم أيضًا تجنب الجلوس لفترات طويلة من الوقت، التحرك والبقاء نشطًا قدر الإمكان، لأن ذلك يساعد على تعزيز الدورة الدموية ويبقيك دافئًا.

من طرق التدفئة الشهيرة غير المكلفة استخدام الستائر، فقط افتحي ستائرك أثناء النهار حتى تكتسب الغرفة الدفء من الشمس، وتأكدي من غلقها بمجرد غروب الشمس للحفاظ على الهواء الدافئ، واحرص على شراء الستائر السميكة، أو بطانات الستائر الحرارية، سيساعد على إبقاء الهواء البارد خارجًا ويمنع فقدان الحرارة.

انقل الأثاث بعيدًا عن الجدران الخارجية

عند نقل السرائر والأثاث إلى جانب الحائط الداخلي تشعر بالدفء على الفور.

اعزل أرضيتك بالسجاد

إذا لم يكن لديك سجاد، فقم بوضع الكثير من السجاد، الأرضيات الصلبة أو الخشبية أكثر برودة بكثير من المناطق المغطاة بالسجاد.