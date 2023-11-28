المرض منع تحقيق الأمنية.. مدربة الأسود فاتن الحلو: قلبي محتاج لعمرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت مدربة الأسود الأشهر في مصر فاتن الحلو إلى وعكة صحية كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، جعلتها طريحة الفراش، وكان آخر ظهور لها من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك»، بعد دخولها للمستشفى للمرة الرابعة على التوالي قبل أسبوع، وشاركها أصدقائها ومحبيها الكثير من الدعوات بالشفاء لها قريبا والعودة إلى ساحة تدريب وتمرين الأسود مجددًا.

أمنية فاتن الحلو رغم مرضها

وعلى الرغم من ألمها الشديد إثر تعرضها لوعكة صحية خطيرة، جعلتها غير قادرة على ممارسة حياتها الطبيعة بشكل سهل، إلا أن مدربة الأسود الشهيرة، شاركت مؤخرا متابعيها منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تتمنى فيه أمنية منعها المرض من تحقيقها، ودعت أن يكتب الله لها زيارة البيت الحرام، وتتمكن من أداء العمرة وفقا لما نشرته: «قلبي محتاج زيارة بيتك الحرام، والمسجد النبوي الشريف، اللهم عمرة ترد بها الروح للحياة».

مرض فاتن الحلو

تعرضت مدربة الأسود، فاتن الحلو، الفترة الماضية، إلى مرض غامض لم تذكر تفاصيله، إلا أنها أوضحت في حوار سابق لـ«هُن» أنها تعاني من عدم ثبات مقياس السكر في الدم، وفقا لها: «نسبة السكر في الدم فجأة بتكون 600 وبعدها 400، وينزل بشكل كبير ويعلى مرة واحدة»، مضيفة إلى أنها تعاني من هذا العرض الذي لم يكشف الأطباء عنه حتى الآن أي معلومات.

وذكرت أنها مضطرة للانتقال إلى المستشفى للمرة الرابعة على التوالي من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية، لمعرفة تفاصيل أكثر عن مرضها الغامض، موضحة لـ«هن»، أنها طلبت من الأطباء أن تمضي بعض الوقت مع عائلتها قبل أن تمكث فترة طويلة في المستشفى، بحسب ما ذكرته: «حابة أقضي الوقت ده مع أحفادي وبناتي دهب وكاميليا، وهما بيراعوني».