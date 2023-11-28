8 علامات للتنبؤ مبكرا بالإصابة بسرطان البروستاتا..احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، يُصيب غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة في الجهاز التناسلي للرجل.

في معظم الحالات، يتطور سرطان البروستاتا ببطء ولا يسبب أي أعراض، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية بمثابة "جرس إنذار" لإصابتك بسرطان البروستاتا.

في السطور التالية، حذرت الطبيبة البريطانية ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت من 4 علامات بمثابة "جرس إنذار" لسرطان البروستاتا القاتل، وفقًا لموقع "Walesonline".

قالت ديبورا: "كلما اكتشف المرض مبكرًا، زاد فرصة العلاج للرجال".

وأِشارت إلى أن هناك 8 أعراض تظهر عند التبول، تشير أيضًا إلى سرطان البروستاتا:

صعوبة في التبول.

خروج قطرات من البول بعد الانتهاء من التبول.

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل تام.

الرغبة المتكررة في الاستيقاظ ليلاً للتبول.

عدم الوصول إلى المرحاض في الوقت المحدد وتسرب البول.

احتباس البول.

امتلاء المثانة وعدم القدرة على التبول إطلاقا.

الألم عند الانتصاب أو القذف.

مع تطور سرطان البروستاتا، تحدث بعض الأعراض وتشمل:

آلام الظهر والعظام.

وجود دم في البول أو السائل المنوي.

الضعف الجنسي لدى الرجال.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

الخمول.

سرطان البروستاتا.. علامة خفية تدل على انتشار السرطان في ساقيك

"تظهر أثناء الليل".. علامتان تدلّان على خطر حدوث نوبة قلبية

اذهب للطبيب فورا.. احذر 10 أعراض تكشف أن صحتك في خطر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 28-11: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح وتحذيرات لهؤلاء

هل "وضع الطيران" يحميك من مخاطر الهاتف أثناء النوم؟.. هذا ما يحدث لجسمك