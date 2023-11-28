هذا ما يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول العدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يفضل العديد من الأشخاص تناول العدس كثيرًا تحديدًا خلال فصل الشتاء، لمذاقه الرائع وقدرته على الشعور بالدفء، ولكن يتساءل البعض عن تأثيره في مستويات الكوليسترول في الدم.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف ما يحدث في الكوليسترول عند تناول العدس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Heartuk"،"Clevelandclinic".

يحتوي العدس على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتسيطر على الكوليسترول الكلي في الجسم، حيث تمنع الألياف امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.

كما تحتوي على حمض الفوليك المفيد لصحة القلب ويساهم في تكوين خلال الدم الحمراء، بالإضافة إلى وجود الحديد وفيتامين ب1 في العدس، التي تخفض من مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم المرتفع، ومن ثم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

تأثير العدس على الصحة العامة

1- مد الجسم بالطاقة اللازمة نظرًا لاحتوائه على الحديد الذي يقوي الجسم.

2- يعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن من كفاءته، تغذي الألياف الموجودة في العدس البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

3- يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لوجود الألياف التي تدعم صحة الأمعاء.

4- يحتوي العدس على البوليفينول الفعال في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

5- الوقاية من فقر الدم، لاحتوائه على الحديد، كما يساهم في تكوين خلال الدم الحمراء التي تقوي الدم.

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