معلومات عن إنجي علاء بعد انفصاله عنها.. 14 سنة زواج وشاركته مسلسلاته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمضيا سنوات عديدة كزوجين سعيدين، خاضا خلالها الكثير من النجاحات على الصعيد المهني والاجتماعي، إلا أن الفنان يوسف الشريف أعلن اليوم خبر رسمي انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، في خبر مفاجئ، بث الحزن في قلوب محبيهما ومتابعيهما، ولم يشارك النجم أي تفاصيل شخصية بشأن هذا الخبر.

انفصال يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء

منذ قليل، شارك الممثل والنجم يوسف الشريف، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن فيه عن انتهاء العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته «إنجي»، متمنيًا الخير لها في حياتها، ذاكرًا فضلها عليه خلال مسيرته الفنية، ودعمها له طوال حياته ومنذ أن تعرف عليها.

وكتب الفنان يوسف الشريف عن نهاية علاقته بزوجته قائلاً: «قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا.. مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا مشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء».

معلومات عن زوجة الفنان يوسف الشريف

وبعد إعلان انفصالهما رسميًا، تُقدم «هن» فيما يلي أهم المعلومات عن إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف:

- إنجي علاء هي مذيعة وكاتبة مصرية.

- تخرجت في كلية الإعلام قسم الصحافة والنشر بالجامعة الأمريكية.

- تعتبر إنجي من مواليد عام 1983، وتبلغ من العمر 38 عامًا.

- تزوجت الفنان يوسف الشريف عام 2009، واستمر زواجهما 14 عامًا.

- تملك إنجي مجلة تصدر باللغة الإنجليزية «يوفوريا» أو «Euphoria».

- عملت كاستايلست وألفت العديد من الأعمال الدرامية التي كان بطلها زوجها سابقا يوسف الشريف، مثل: الصياد، اسم مؤقت، ورقم مجهول.

- عملت كميك أب أرتيست لزوجها الفنان يوسف الشريف.

- خاضت تجربة التمثيل في أولى تجاربها بشخصيتها الحقيقية كإعلامية في مسلسل اسم مؤقت.

- عملت كمصممة أزياء وستايلست لجميع شخصيات مسلسل الصياد عام 2014، ومسلسل لعبة إبليس 2015 الذي قامت بتأليف قصته.

- شاركت في تأليف مسلسل القيصر 2016