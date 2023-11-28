حادث مروع - قطار يصطدم بـ3 أفيال.. لن تتوقع ما حدث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقيت ثلاثة أفيال مصرعها في حادث تصادم بقطار طرود في غابة محمية بوكسا للنمور في ولاية البنغال الغربية، بالهند.

وقا لموقع ndtv، وقع الحادث في وقت مبكر من الصباح حوالي الساعة السابعة صباحًا، بالقرب من بوابة شيخاري بين محطتي سكة حديد راجاباتخاوا وكالتشيني.

واصطدم فيل صغير وفيلتان بالغتان بقطار طرود ما أدى إلى وفاتهم.

وأظهرت لقطات فيديو للواقعة أحد الأفيال الثلاثة تحت قطار وعليه علامات جروح متعددة على جسده.

الحادث المأساوي الذي وقع في نطاق غرب راجاباتخاوا لمحمية النمور في منطقة عليبوردوار هو واحد من العديد من الحوادث الشائعة إلى حد ما والتي تنطوي على وفاة الأفيال بسبب اصطدام القطارات في الهند.

وفي وقت سابق من هذا العام، صدم قطار بضائع أنثى فيل حامل أثناء محاولتها عبور خط السكة الحديد داخل غابة محمية تشابراماري في منطقة عليبوردوار في ولاية البنغال الغربية.

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