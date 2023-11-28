مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب.

الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، يسعى أولًا لاستعادة الانتصارات المحلية بعد التعادل الأخير مع الجونة (1-1) قبل فترة التوقف الدولي.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز الوصيف والذي يملك الرصيد نفسه من النقاط.

ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة في الدوري، ولم يُحدد موعدها بعد.

وتنقل مباراة الأهلي وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى مع وجود ستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

وكان الأهلي حقق الفوز يوم السبت الماضي على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، أن يعاني لاعبو الاهلي من التشتت وضياع الفرص والضغط العصبي، عكس لاعبي سموحة، الذين قد يلعبوا باستقرار وتركيز.

وعن النتيجة، كشف خبير الأبراج، محمد صبحي، أن النتيجة المتوقعه فوز الأهلي أو تعادل الفريقين.

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