أخطاء شائعة عند علاج الإنفلونزا الموسمية.. احذري المضاد الحيوي واتبعي 6 نصائح

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الشتاء تنشط الفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، ومن أبرزها الإنفلونزا الموسمية وتختلف في درجة خطورتها وانتشارها، ويمكن أن تقع الأمهات خلال العلاج في بعض الأخطاء، من بينها إعطاء الطفل المضاد الحيوي للوقاية، ونوضح لهن أخطاء شائعة عند علاج الإنفلونزا الموسمية لتجنب الوقوع فيها.

أخطاء شائعة عند علاج الإنفلونزا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»، إن كثير من الأمهات يقعن في خطأ معالجة الإنفلونزا التنفسية بالمضادات الحيوية، محذرا: «لا يجب أن يحدث هذا إلا في حال وصفها الطبيب أو وجود التهاب رئوي وبيكون باستشارة الطبيب».

أنواع الإنفلونزا الموسمية

أضاف «الحداد»، أن الإنفلونزا تتفرع إلى أنماط عديدة: «هناك الإنفلونزا العادية التي تكون بأعراض الرشح والزكام، والإنفلونزا التي تتسبب في حالات العدوى».

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن الإنفلونزا تقع بين النمط A وهو الأخطر، ونمط B ينقسم إلى سلالتين وليس له أنماطا فرعية، وهما ينتشران بين البشر، وهناك فيروسات الإنفلونزا C، وترتبط بحالات العدوى الخفيفة.

علاج الإنفلونزا

وأشار «الحداد»، إلى أن الحالات تتعافى عن طريق تناول موسعات الشعب التقليدية، وخافضات الحرارة: «تناول أيضًا الأدوية العشبية والخوافض والسوائل، وهو أمر واجب في علاج الفيروسات»، كما نصح بالذهاب إلى طبيب لوصف دواء مناسب لتتعافى معظم الحالات.

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تجنب الإصابة بفيروسات الإنفلونزا

وقدمت وزارة الصحة عدد من النصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وهي كالتالي:

- اعتماد نظامًا غذائيًا صحيًا.

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

- تناول المشروبات الساخنة مثل الزنجبيل والليمون.

- الإكثار من تناول فيتامين سي الموجود في البرتقال.

- ارتداء ملابس صوف ثقيلة في أيام الشتاء الباردة.

- لتجنب الإصابة بالإنفلونزا يمنع على الأطفال وكبار السن الخروج في أوقات البرودة.