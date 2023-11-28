«روح الروح» بالنظارة تداعب أبيها.. فيديو مؤثر للطفلة «ريم» قبل استشهادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«روح الروح هذه»، كلمات هزت قلوب العالم فور سماعها، لجد يودع حفيدته التي استشهدت على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة، قلبه ينفطر ولم يصدق أنها رحلت عنه، إذ ظهر في مقطع فيديو أصبح من أشهر المقاطع المؤثرة خلال العدوان، ومع مرور الأيام تظهر عديد من اللقطات للشهيدة الصغيرة، تزيد الوجع في القلوب.

مقطع فيديو لـ«روح الروح»

في مقطع فيديو رائج نشره والد الطفلة التي اشتهرت بـ«روح الروح»، كان قد صوره لصغيرته قبل استشهادها، دون عليه كلمات: «كنت أوثق كل دقيقة في حياة أطفالي، ولا أعلم أنها ستصبح ذكرى»، لتظهر الطفلة ريم علي بدوان، وهي مرتدية نضارة تداعب أبيها، وتردد «أبي»، ليتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات تعبر عن الحزن والأسى لفقدان الطفلة في عمر الزهور.

«روح الروح» ملحقتش تشوف أبوها

لحظات مأساوية عاشها جد الطفلة ريم «روح الروح» التي ارتقت روحها، جراء إحدى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، إذ فارقت الجد وهو ممسكًا بيدها ويضعها بين ذراعيه ويحاول مداعبتها، ليقول الجد بصوته مهزوز: «بنضف وجه روح الروح من الغبار، هي وطارق أخوها هما روح الروح، الله يرحمهم لقيت الحلق بتاعتها على الأرض وحلقها التاني ضايع»، بحسب ما رواه في مقطع فيديو وثقه الصحفي الفلسطيني أحمد أبو الروس.

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معلومات عن طفلة «روح الروح»

عبر منصات التواصل الاجتماعي انتشر فيديو وداع الجد الفلسطيني خالد حفيديه، ونقدم لكم أبرز المعلومات عنها بحسب حديث أحد أقاربها:

- طفلة روح الروح تدعى ريم علي بدوان.

- لم تتجاوز طفلة روح الروح 5 أعوام.

- قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- استشهدت هي وأخيها الصغير طارق.

- نجت أمها وأخيها الثالث.

- لم تحظ برؤية والدها العائد إليها من مصر.