لا تتجاهلها.. 5 علامات صامتة لسرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي، يلعب الكبد دورًا مهمًا في الجسم بما في ذلك إزالة السموم وإنتاج الصفراء وتنظيم تخزين الطاقة.

الأعراض الشائعة لسرطان الكبد تشمل:

اصفرار الجلد والعينين

ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن

انتفاخ أو تورّم في الجزء العلوي من البطن

بول غامق اللون

براز شاحب أو يطفو داخل الحمام

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، يمكن أن تظهر علامات سرطان الكبد في وقت مبكر، حتى قبل ظهور الأعراض التقليدية فيما يلي 5 علامات صامتة لسرطان الكبد يجب الانتباه إليها:

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر أحد أولى علامات سرطان الكبد قد يكون هذا بسبب صعوبة الكبد في هضم الطعام أو امتصاص العناصر الغذائية.

التعب

يمكن أن يكون التعب من علامات العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك سرطان الكبد قد يكون هذا بسبب صعوبة الكبد في إزالة السموم من الجسم.

الحكة

يمكن أن تكون الحكة، خاصة في منطقة البطن، من علامات سرطان الكبد. قد يكون هذا بسبب تراكم السموم في الجسم.

تورم الساقين

يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في الجسم إلى تورم الساقين يمكن أن يكون هذا علامة على سرطان الكبد

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

يمكن أن يكون ألم البطن خاصة في الجزء العلوي الأيمن من علامات سرطان الكبد

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