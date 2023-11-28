4 أعراض خفية إذا ظهرت عليك تدل على ورم في الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك بشكل مبكر تدل على وجود ورم في الدماغ، لذا عليك الحذر عند ظهورها وعدم تجاهلها.

ووفقًا لما جاء في موقع "medicalnewstoday"، يمكن أن تسبب أورام الدماغ أعراضًا جسدية وعقلية، وتختلف اعتمادًا على نوع الورم وموقعه ومرحلته، بالإضافة إلى أن أعراض ورم الدماغ، قد تشمل الصداع، والنوبات، وتغيرات المزاج.

وهناك أعراض مبكرة تدل على ورم الدماغ وتشمل ما يلي:

التغيرات في الشخصية.

فقدان الذاكرة.

تغيرات في المزاج.

فقدان التوازن.

وتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لورم الدماغ ما يلي:

نوبات الصداع.

القلق أو الاكتئاب.

صعوبة في التركيز.

مشاكل في الكلام.

الشعور بالارتباك أو الارتباك.

ضعف العضلات.

وخز أو تصلب على جانب واحد من الجسم.

أنواع أورام المخ وأعراضها المحددة:

الورم السحائي: حيث إن ثلث أورام المخ الأولية هي أورام سحائية، وعادة ما تكون حميدة وتنمو ببطء، وتنمو من الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي وتخلق ضغطًا على هذه المناطق.

ويمكن أن تشمل أعراض الورم السحائي ما يلي:

نوبات الصداع

ضعف في الذراع أو الساق

مشاكل في الرؤية

الورم الأرومي الدبقي:

الورم الأرومي الدبقي هو ورم خبيث، يمكن أن ينمو بسرعة ويتطلب علاجًا أكثر كثافة.

وفقا للجمعية الأمريكية لأورام الدماغ، يقوم أخصائيو الرعاية الصحية بتعيين درجة للأورام اعتمادا على مدى تشوه الخلايا التي تحتوي عليها.

درجات الورم:

أورام الدرجة الأولى هي الأقل خبثًا، والدرجة الرابعة هي الأكثر خبثًا، والأورام الأرومية الدبقية هي أورام من الدرجة الرابعة.

تخلق الأورام الأرومية الدبقية ضغطًا على الدماغ، ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

استفراغ و غثيان.

نوبات الصداع، والتي قد تكون أكثر حدة في الصباح.

ضعف في الجسم، مثل الذراع أو الساق أو الوجه.

صعوبة التوازن.

ورم نجمي:

الأورام النجمية هي أورام دماغية تنمو من خلايا تسمى الخلايا النجمية، والتي تشكل أنسجة المخ، ويمكن أن تشمل بعض الأعراض المبكرة للأورام النجمية ما يلي:

نوبات الصداع

فقدان الذاكرة

النوبات

مشاكل في الذاكرة

ورم قحفي بلعومي:

الورم القحفي البلعومي هو ورم حميد يتطور بالقرب من الغدة النخامية، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين.

الأعراض

التأخير في التنمية

البدانة

مشاكل في الرؤية بسبب تورم العصب البصري

مشاكل الهرمونات

ورم الغدة النخامية

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