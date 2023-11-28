5 تطبيقات مجانية لتعليم ابنك اللغات بطلاقة.. مش هتحتاجي كورسات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعلم اللغات من المهارات الواجب تعليمها للأطفال، إذ أنه مع التطور الذي يشهده العالم خلال الفترة الحالية، لا بد أن ينشأ الطفل على تعلم اللغات المختلفة، إذ يمكنه التعلم بشكل أفضل، من خلال تعلم كثير من الأشياء بسهولة عن طريق عديد من التطبيقات، لذلك نستعرض مجموعة تطبيقات مجانية هتعلم اللغات بطلاقة لابنك حتى يكتسب اللغة.

فائدة تعلم اللغات

يقول صابر فتحي، أستاذ اللغة الإنجليزية بإحدى المدراس لـ«هُن»، إن تعلم الطفل اللغة في سن صغيرة يجعله أكثر إتقانًا، إذ أصبحت اللغة شيئا أساسيا للحصول على الوظائف: «الطفولة الفرصة المناسبة لتعلم اللغات، من أجل تطوير مهاراتهم المختلفة في الصغر».

وتشير إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية، خلال حديثها، لـ«هُن»، إلى أن تعلم اللغات في سن صغيرة، يفضل حينما يصبح عمر الطفل 5 سنوات، إذ يصبح بإمكانه تعلم مختلف تكنيكات اللغة عبر تطبيقات الهاتف أو المدرسة: «هناك عديد من التطبيقات التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير مهارات الأطفال في تعلم اللغة».

أفضل برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية مجانا

يذكر أن أفضل التطبيقات المتوفرة على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، تساعد في تعلم وتحدث اللغة الإنجليزية دون أخطاء، بحسب موقع المنح الدراسية «STUDYSHOOT».

تطبيق Duolingo

يعتمد على التعلم المرح، ومجانًا دون تحمل تكاليف الدورات التدريبية باهظة الثمن، كما أنه من الممكن تعلم أي لغة إنجليزية أو إيطالية أو ما إلى ذلك، من خلال الاستماع بتعلم اللغة التي تريدونها.

تطبيق Speak English

يقدم تطبيق نصائح لتحسين مهارات التحدث، ويقوم على استعراض القواعد الأساسية للنطق، والتعرف على الكلمات الجديدة والصعبة، ويمكن تنزيله من آبل ستور أو جوجل بلاي.

تطبيق Speak English Conversation

يحتوي على أكثر من 100 درس مصمم من أجل التدريب على المحادثة باللغة الإنجليزية، بهدف تنمية الحصيلة اللغوية والعمل على بناء الثقة للتحدث باللغة المناسبة.

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تطبيق Busuu

يساهم في تحسين لغتك في وقت قياسي، كما ويحدد مستواك ومدى تقدمك، ولتعليمه كيفية استخدام مفردات والتعبيرات الانجليزية، وكيفية إجراء محادثات.

تطبيق Memrise

يساعد على فهو فهم سياق الحديث في الحياة اليومية العادية من خلال اللغة الإنجليزية، من أجل الدردشة مع المستخدم باللغة الإنجليزية وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها، أحد برامج تعلم اللغة الانجليزية من الصفر.

ويوجد تطبيق يطلق عليه تعلم اللغة الانجليزية بدون نت، مصمم للناطقين باللغة العربية ويريدون تعلم الإنجليزية، مقسم إلى مستويات مع اجتياز كل مستوى.