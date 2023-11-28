يقي من السكتة الدماغية.. نوع من الخضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البنجر نبات غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، والمركبات النباتية المفيدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف.

ووفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" المعني بالصحة، هناك بعض الفوائد الصحية الأخرى للشمندر وتشمل ما يلي:

خفض ضغط الدم

يحتوي البنجر على عنصر النترات والذي يحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ويساهم في إرخاء الأوعية الدموية، ومنع تراكم الدهون بالشرايين، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

زيادة القدرة على التحمل

يساعد الشمندر وعصيره، على حماية القلب والرئتين والعمل بشكل أفضل في أثناء ممارسة الرياضة، حيث يزيد أكسيد النيتريك الموجود في البنجر على تدفق الدم إلى عضلاتك، وبعض الرياضيين يتناولون الشمندر أو يشربون عصيره عند ممارسة التمارين الرياضية لتحسين أدائهم.

الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية

البنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب9) الذي يساعد الخلايا على النمو والقيام بوظائفها، ويؤدي دورا رئيسيًا في السيطرة على تلف الأوعية الدموية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

تعزيز المناعة

البنجر غني بالألياف ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك، ويساهم وجود الكثير من البكتيريا الصحية في جهازك الهضمي على مكافحة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لديك، بالإضافة أن الألياف تعمل أيضًا على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإمساك .

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الأنسجة والخلايا من التلف، كما أنه يحتوي على حمض الفوليك، والبيتالين، وهو مركب يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم.

يعتبر البنجر أيضًا مصدرًا ممتازًا لما يلي:

حمض الفوليك

المنغنيز

فيتامين سي

فيتامين أ

البوتاسيوم

أشياء يجب الحذر منها

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن تؤدي إلى:

حصوات الكلى .

الإصابة بالنقرس.

التهاب المفاصل.

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