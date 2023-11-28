"الحمام المحشي".. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله - 6 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الحمام المحشي هو طبق شعبي شهير في العديد من البلدان العربية وخصوصًا مصر، ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة الحمام المحشي، وجبة مصرية أصيلة، وله العديد من الفوائد الصحية، لأن لحمه غني بالبروتينات، وقليل الدهون، وكثير الفوائد.

وأشارت خلال حديثها في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أنه يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الجيد منه.

وأضافت، أن الحمام المحشي يحتوي على فيتامين ب، الذي يعزز من صحة الدماغ، بالإضافة لتحسين صحة الهضم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تمنع حدوث الإصابة بالإمساك.

واستكملت: "الحمام يحتوي على نسبة عالية من البروتين ما يشعرك بالشبع والشعور بالامتلاء، ورغم ذلك سعراته الحرارية ضعيفة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمام المحشي؟

1- تحسين صحة العظام.

2- توفير البروتين الضروري للجسم والخالي من الدهون.

3- تحسين عملية الهضم.

4- فسفور مناسب للجسم.

5- دهون صحية، تخفض من الكوليسترول الضار.

6- الشعور بالشبع والحيوية والنشاط.

ونصحت عند طهي الحمام بعدم الإكثار من الزيوت والسمن، ووضع الخضروات المفيدة لصحة الجسم بداخل الحشو.