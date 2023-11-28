رجل يرسل رسائل للنساء ويطلب صورهن.. لن تتوقع ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت قوات الشرطة في دلهي، الهند، القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بتهمة إرسال رسائل صادمة إلى العديد من الفتيات وطلب صورهن.

ووفقا موقع ndtv، قالت الشرطة إن الاعتقال جاء بعد شكوى قدمتها امرأة زعمت فيها أن رجلاً أرسل لها رسائل "فاحشة" على تطبيق واتساب، وأصر على مشاهدة صورها الخاصة.

وبعد الشكوى، تم حجز الرجل بتهمة التحرش الجنسي والمطاردة وكذلك استخدام كلمات أو إيماءات قد تهين المرأة.

وقال نائب مفوض الشرطة (شهدارا) روهيت مينا: "تم إجراء مزيد من التحقيقات، وتم تعقب الرجل في منطقة بانداف ناجار والقبض عليه".

وتابع: "تم تنفيذ مداهمة واعتقلت الشرطة روهيت كومار من منطقة غانيش ناجار، لقد حصلنا على الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة من المتهم".

وكشف: "أثناء التحقيق، تم الكشف عن أن المتهم روهيت كومار أرسل رسائل فاحشة إلى فتيات بطريقة عشوائية، وعندما ردت فتاة على الرسالة، قام بالضغط عليهن عبر وسائل مختلفة للقيام بأعمال فاحشة عبر الهاتف، كما صادرنا جواز سفره".

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