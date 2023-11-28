للرجل.. احذر 5 أطعمة غذائية تقتل خصوبتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تناول الأطعمة الصحية يساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة فرص الحمل أما تناول الأطعمة غير الصحية فيمكن أن يؤثر سلبًا على الخصوبة ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل الإنجاب.

وفي هذًا التقرير يوضح خبير التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي عن 5 أطعمة غذائية يومية يمكن أن تقتل خصوبة الرجل.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر المضاف والملح والمواد الحافظة. كما أنها غالبًا ما تكون منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول كما أنها تحتوي على نسبة عالية من النيترات وهي مواد حافظة يمكن أن ترتبط بانخفاض الخصوبة عند الرجال.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر المضاف. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات، وهي مادة يمكن أن ترتبط بانخفاض الخصوبة عند الرجال.

الكحول

يمكن أن يؤدي تناول الكحول بكميات كبيرة إلى انخفاض الخصوبة عند الرجال. فشرب الكثير من الكحول يمكن أن يؤثرعلى إنتاج الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية وقدرتها على الإخصاب.

نصائح طبية

تناول الكثير من الفواكه

تناول الحبوب الكاملة

تناول البقوليات

تناول الأطعمة الغنية بالزنك

تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات B

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