السبب صادم.. رجل يقتل زوجته بطريقة مروعة وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مروعة، أقبل رجل هندي على قتل زوجته بطريقة مروعة.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا قُتلت على يد زوجها، للاشتباه في إقامة علاقات غير مشروعة، وفقا لموقع ndtv.

ووصل مدير الشرطة برفقة فريق من الشرطة إلى المكان وألقى القبض على المتهم.

والمتهم يدعى موتيلال، من سكان منطقة مركز شرطة محمود أباد في منطقة سيتابور، وزوجته راجني كانا يعملان في فرن الطوب في قرية بادوبوروا تحت منطقة مركز شرطة جونشتر وكانا يعيشان هناك في كوخ.

واشتبه موتيلال في أن زوجته تقيم علاقات غير مشروعة مع شخص ما.

وفي صباح اليوم الإثنين، تشاجر الزوجان حول هذا الأمر، وقالت الشرطة إنه في نوبة غضب، هاجم موتيلال زوجته عدة مرات بمجرفة داخل الكوخ، ما أدى إلى وفاة راجني على الفور.

وسجلت الشرطة معلومات القضية وباشرت التحقيق، قبل أن يتم القبض على الزوج في وقت لاحق من منطقة قريبة من موقع الحادث.

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