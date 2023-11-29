هتروح في النوم فورا.. فاكهة تساعد على علاج مشكلة الأرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه عديد من الأشخاص، صعوبة عند الذهاب إلى النوم، لمعاناتهم من الأرق الشديد، ما يؤثر على مدى إنتاجيتهم طوال اليوم، بالإضافة التسبب في العصبية والصداع، لذا نستعرض أفضل فاكهة تساعد على الشعور بالهدوء والرغبة في النوم بسرعة، بحسب موقع «healthline».

فوائد فاكهة الكيوي

الكيوي من أكثر الفواكه التي تعمل على زيادة الرغبة في النوم وتحسين جودته، ومن أهم فوائدها ما يلي:

- يساعد تناول الكيوي على تحسين مدة ونوعية النوم، وتحسين الكفاءة العامة للنوم.

- من الفواكه الغنية بمجموعة من المركبات الطبية التي تشمل مضادات الأكسدة والسيروتونين.

- يدخل في علاج اضطرابات النوم، وبالتالي تساعد على تحسين بداية النوم ومدته وجودته.

- تناول ثمرة الكيوي قبل النوم بساعة يوميا، يعمل على تحسين بداية النوم ومدته وكفاءته لدى البالغين، خاصة الذين يواجهون مشكلات واضطرابات في النوم.

- يحتوى الكيوى على فيتامين C وفيتامين K.

- يوجد في فاكهة الكيوي كمية مناسبة من حمض الفوليك والبوتاسيوم، ما يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمى، والتخلص من الالتهابات وخفض الكوليسترول بالجسم.

- تعد الكيوي من الفواكه الغنية بالألياف بنسبة كبيرة.

- تناول الكيوى قبل النوم يساهم في علاج مشكلة الأرق، بسبب احتوائه على السيروتونين، وهى مادة كيميائية بالدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.

لماذا تعد الكيوي من الفواكه المريحة للأعصاب؟

الكيوي من الفواكه المهمة التي تعمل على تعزيز جودة النوم، كونها تحتوي على السيروتونين، الذي يساهم في تنظيم دورات النوم، ويرجع ذلك إلى أنه يوجد بها مادة كيميائية مقدمة للميلاتون وهو الهرمون الرئيسي المسؤول عن إحداث النوم، وبالتالي تساعد على الحصول على نوم هادئ ويشعر الشخص بالاسترخاء.