لو مستعجل والملابس مبللة.. حيلة سحرية لتجفيف الثياب في 10 دقائق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في فصل الشتاء، أحيانا تتعرض الملابس المغسولة حديثا إلى المطر بعدما كانت على وشك أن تجف، ويكون الشخص لديه موعد مهم يحتاج إلى الخروج من المنزل سريعا، إلا أنه يتعطل بسبب الثياب التي ما زالت مبللة، وفي هذه الحالة ترغب الكثير من ربات المنازل في معرفة أسرع الطرق للتجفيف، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرز النصائح لإنقاذ الموقف، وذلك بحسب ما نشره موقع «express».

طريقة تجفيف الملابس المبللة بسرعة

هناك الكثير من الطرق البسيطة التي يمكن بها تجفيف الملابس بشكل سريع، نذكر أهمها في السطور التالية.

- طريقة المنشفة أو «البوريتو»:

في هذه الطريقة، بعد أن تنتهي الغسالة من تنشيف الملابس، تبقى بها بعض قطرات المياه، ويحتاج الشخص حينها الانتهاء سريعا من التجفيف، وفي هذه الحالة تكون استخدام المنشفة من أفضل الطرق، فهي تسهل من عملية التجفيف في أقل من 10 دقائق، وإليكِ الخطوات فيما يلي.

خطوات طريقة «البوريتو» لتجفيف الملابس فى 10 دقائق:

1- الخطوة الأولى: بعد أن تنتهي من دورة العصر في الغسالة، ابدأي بفرد منشفة كبيرة جافة.

2- الخطوة الثانية: ضعي القميص أو الجزء الذي تريدي تجفيفه فوق المنشفة.

3- الخطوة الثالثة: بعد ذلك ابدأي بلف أحد طرفى المنشفة إلى الطرف الآخر بعناية واحرصي على أن تكون قطعة الملابس المبللة بالداخل.

4- بعد الانتهاء من لف المنشفة بإحكام على شكل «بوريتو»، اضغطي عليها بيديك جيدا، ويمكن استخدام ركبتيك فوق القميص الملفوف داخل المنشفة.

5- من خلال هذه الطريقة تمتص المنشفة كل الماء، وبعد فك الغلاف، سيكون الجزء العلوى أكثر جفافًا.

6- يجب الحرص على أن لا يتم اتباع هذه الطريقة للملابس المصنوعة من الساتان أو الحرير، حتى لا تؤثر على مظهرها فيما بعد.