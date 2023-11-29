"طويلة وكثيفة" نصائح ذهبية للرموش … تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تميل معظم السيدات في الحصول على رموش كثيفة وطويلة، ليبرز جمالها وخاصًة العيون، لذا إليك أبرز النصائح.

رموش طويلة

وأوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن الحصول على رموش طويلة، من خلال استعمال ماسكارا تحتوي على بروفيتامين B5، والذي يعمل على إطالة الرموش. كما يعمل زيت الخروع على إطالة الرموش، وذلك نقلا عن موقع 24.

ومن المهم أيضاً استعمال فرشاة ماسكارا ذات شعيرات بلاستيكية متباعدة على نطاق واسع، أو فرشاة مصنوعة من المطاط المرن.

رموش كثيفة

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الحصول على رموش كثيفة، من خلال استعمال ماسكارا مخصصة للتكثيف، حيث تعمل البوليمرات الموجودة في الماسكارا الكثيفة على التصاق المكونات بالرموش، وبالتالي تبدو الرموش الخفيفة بمظهر أكثر كثافة.



وتمتاز فرشاة هذه الماسكارا بشعيراتها الكثيفة والسميكة. وللحصول على أفضل نتيجة ممكنة ينبغي وضع الماسكارا على الرموش بحركات متعرجة من الأسفل إلى الأعلى، مع مراعاة وضع طبقتين إلى 3 طبقات واحدة تلو الأخرى.

رموش مقوسة

وللحصول على رموش مقوسة ينبغي أولاً استعمال أداة تجعيد الرموش قبل تطبيق الماسكارا، وبعد ذلك يتم استعمال فرشاة ماسكرا منحنية مصنوعة من السيليكون، حيث إنها ترفع الرموش من منبتها وتمنحها مظهراً مقوساً ساحراً.

ويُراعى عدم استعمال أداة تجعيد الرموش بعد وضع الماسكارا، وإلا سيتسبب ذلك في تقصف الرموش.

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