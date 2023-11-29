معلومات عن إسرائيلية ظهرت تحمل كلبها بعد الإفراج عنها في صفقة تبادل الأسرى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت فتاة إسرائيلية تحمل كلبها بين يديها، لحظة الإفراج عنها من الفصائل الفلسطينية، ضمن صفقة تبادل الأسرى، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من رواد السوشيال ميديا لتداول صورها، لتوضح مدى المعاملة الجيدة التي تتبعها الفصائل الفلسطينية مع المحتجزين الإسرائيليين، وفقا لما ذكرته «الجارديان» و«نيوزويك».

معلومات عن إسرائيلية.. ظهرت تحمل كلبها بعد الإفراج عنها

وأطلقت الفصائل الفلسطينية سراح الفتاة الإسرائيلية ميا ليمبرج، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي اختطفت مع والدتها جابرييلا، وظهرت حاملةً كلب عائلتها «بيلا» في صفقة تبادل الأسرى.

وتفاجأ عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بمدى المعاملة الإيجابية من الفصائل الفلسطينية للأسرى، بعد إطلاق سراح الفتاة رفقة كلبها، دون تعرض أي منهما للأذى بعد مرور 52 يومًا من اختطافهما معًا، كما تم إطلاق سراح والدتها «جابرييلا»، مديرة مركز يخدم الأطفال المصابين بالتوحد واحتياجات خاصة أخرى، كجزء من تبادل الأسرى.

وكانت الأم وابنتها يزوران عائلتهما بالقرب من حدود غزة قبل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من احتجزتهما إلى جانب 3 آخرين من أقاربهما.