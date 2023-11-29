8 مشروبات ينصح بتناولها في الصباح.. تحسن المزاج وتعزز من صحة القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الصباح وبعد الحصول على وجبة الإفطار، يوجد عدد من المشروبات التي يفضل للشحص أن يتناولها في أول يومه، كونها تمده بالطاقة، النشاط، والحيوية، بالإضافة إلى أنها تحسن من الحالة المزاجية له طوال اليوم.

كما ذكرت دراسة حديثة أن الروتين الصباحي الذي يتبعه الشخص يوميًا، يؤثر بشكل كبير على صحته النفسية والجسدية، خاصة إذ أدخل فيها مجموعة من المشروبات المحددة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «Times of India»، وموقع «هيلث لاين»، وفيما يلي تستعرض «هن» خلال السطور التالية، أهم المشروبات التي ينصح بتناولها وجعلها جزءا من الروتين اليومي.

عصائر ينصح بتناولها في الصبا

1- الشاي الأخضر: يعتبر من المشوبات التي تحتوي على نسبة كافية من مضادات الأكسدة، وهو ما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، ويقلل من مشاعر التوتر.

2- عصير البنجر: يعد من العصائر الغنية بالنترات، ويساعد على خفض نسبة ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، وحماية القلب من الأمراض الخطيرة.

3-مشروب البرتقال والجزر: يعدا من العصائر المفيدة للجسم بشكمل كبير، خاصة إذا جري مزجهما معا، فهما غنيان بفيتامين C والبيتا كاروتين، مما يؤدي إلى حماية القلب من الإصابوة بالأوعية الدموية، أو الجلطات التي تؤدي إلى الوفاة.

4- حليب الشوفان: يمكن أن يتناوله الشخص كبديل مفيد لمنتجات الألبان، فهو غني بالألياف بالألياف القابلة للذوبان والبيتا غلوكان، مما يحافظ على مستويات الكوليسترول في الجسم.

5- عصير الرمان: ينصح بتناول مشروب الرمان، إذ يعمل على تعزيز صحة القلب بنسبة كبيرة، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة، مما يخفض من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

عصائر مفيدة لصحة القلب

6- شاي الكركديه: من المشروبات التي يفضل تناولها صباحًا، هو شاي الكركديه، إذ يعمل على خفض مستوى ضغط الدم، ويحسن من الحالة المزاجية للشخص.

7- عصير بذور الشيا: تعتبر بذور الشيا من المشروبات التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف.

8- ماء الليمون الدافئ: ينصح بتناوله هذا المشروب في الصباح، فهو مكوناته بسيطة وغير مكلف، إذ يساهم في تحسين الجهاز الهضمي ومكافحة الجفاف.