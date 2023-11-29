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آخر ظهور يجمع يوسف الشريف بزوجته السابقة إنجي علاء قبل إعلان الانفصال (فيديو)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الظهور الأخير لإنجي علاء ويوسف الشريف قبل انفصالهما

استمر زواجهما لمدة أكثر من 13 عامًا، إذ كان حفل زفافهما في عام 2009، وعلى الرغم من حياتهما الزوجية التي كانت هادئة خلال الفترة الماضية، بجانب الأعمال الدرامية التي جمعتهما، ودعمهما لبعضهما البعض الذي ما زال متواصلاً حتى الآن، إلا أن الفنانة إنجي علاء، زوجة النجم يوسف الشريف، أعلنت عن انفصالها الرسمي منه، عن طريق منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهوما أصاب عددا كبيرا من جمهورهما بالحزن.

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انفصال إنجي علاء عن زوجها الفنان يوسف الشريف 

كتبت الإعلامة والكاتبة المصرية إنجي علاء، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» تنهي فيه علاقتها بالفنان يوسف الشريف، مؤكدة أن علاقتهما الطيبة المبنية على الاحترام المتبادل، ستظل قائمة حتى بعد نهاية الزواج، وأن صداقتهما لن تتأثر بهذا القرار، وفقًا لما كتبته: «قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء».

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الظهور الأخير لإنجي علاء وزوجها السابق يوسف الشريف

كان الظهور الأخير لكل من الفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء معاً، قبل قرارها الانفصال الرسمي، خلال صورة شاركتها «إنجي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكان ذلك في جلسة تصوير جديدة لهما، تحتفل فيها بعيد ميلاد زوجها السابق يوسف الشريف، وقد نشرتها في تاريخ 13 سبتمبر الماضي، ووضعت تعليقا عليها حينها، وكتبت احتفالا بعيد ميلاده: «كل سنة وإنت طيب يا حبيبي ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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