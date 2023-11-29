فوائد مذهلة لمحشي الكرنب والكوسة والباذنجان.. «مش بيزود الوزن وبيقوي المناعة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

من منا لا يعشق المحشي، سيدات كثيرة تطهينه كطعام شتوي لذيذ لأسرتها، ولكن لا يعلمن فوائده العديدة على الجسم، إذ أن محشي الكرنب والكوسة والباذنجان يقوي المناعة، فضلًا عن أنه ذا قيمة غذائية عالية، ويتميز بكثير من الفوائد الصحية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، فوائد المحشي وتأثيره المُذهل على صحة الإنسان.

فوائد المحشي وتأثيره على الصحة

من جانبه أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«هُن»، أن المحشي به الكثير من الفيتامينات مثل «ك، ج، ب6»، خاصةً إذا تم إعداده بمكونات صحية، فهو يساعد على تقوية الجهاز المناعي دون الأمراض البيكتيرية: «المحشي من الأكلات التي تحتوي على الأرز من الكرنب أو الباذنجان، وهذه تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لجسم الإنسان، كما أن به مادة البوتاسيوم الغني بالحديد والزنك».

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فوائد المحشي الكرنب

- فوائد المحشي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين c.

- يساعد على علاج الالتهابات، وتقوية المناعة.

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحفيز عضلات الجهاز الهضمي.

فوائد المحشي الباذنجان

- يحتوي المحشي على المواد المضادة للأكسدة.

- منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف.

- غنيّ بالمعادن والفيتامينات.

فوائد المحشي الكوسة

- يعمل على المساهمة في علاج الإمساك.

- تحافظ على مستوى السكر في الدم.

- علاج اضطرابات المعدة.

- يقوي جهاز المناعة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المحشي؟

وأوضح أن المحشي وجبة مهمة ومفيدة للجسم، وتناوله لا يوجد منه أضرار: «المحشي يحتوي على مكونات غنية بالألياف يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، إذ أنه به كمية كبيرة من البروتينات، للاستفادة منه صحيًا يجب أن يكون من خلال تقسيم طبق الأكل، يعني ناكل جمب المحشي سلطة أو خس».

تكنيك تناول المحشي

أوضح «الحوفي»، أنه يجب تناول المحشي بتلك المحاذير:

- تناول الشخص 3 وجبات غذائية خلال اليوم، والمحشي يكون وجبة الغذاء.

- بعض الأشخاص يتناولون المحشي قبل النوم، ومن المفترض أن تكون عبارة عن أكلات خفيفة وسهلة الهضم.

- لعدم تسبب المحشي للانتفاخ بالمعدة وغازات وآلام يجب تناول معه سلطة.