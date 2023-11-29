لا تشتري الفاكهة إذا وجدت هذه العلامة.. تسبب أمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من النساء يشعرن بالخوف على أبنائهن من تناول الخضراوات والفواكه، ويرجع سبب ذلك إلى أن الكثير من المأكولات قد يكون ملوثا بالمبيدات الحشرية والسماد الكيماوى، وقد يقعن في شراء بعض الأنواع الفاسدة، مما يسبب الكثير من المشكلات الصحية المختلفة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، علامات تظهر على الفاكهة تدل على أنها مرشوشة للابتعاد عنها.

أضرار صحية تصيبك بسبب رش الخضراوات والفواكه بالمبيدات

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«هُن»، أنّ زراعة المحاصيل تخضع لرقابة كبيرة، لكن سوء التخزين قد يؤدي إلى التسمم الغذائي وقد يدمر الكبد: «يتعرض الشخص للإصابة بأعراض إعياء مختلفة بسبب رش المبيدات الحشرية»، وجاءت بعض الأمراض في التالي:

- آلام شديدة.

- تقلصات في البطن.

- فقدان الشهية.

- الإصابة بالحمى والتعب والضعف.

- صداع الرأس.

- إسهال شديد وقيء.

- حدوث انتفاخ البطن.

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علامات تشير إلى فساد الفاكهة والخضراوات

أكدت مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، بالمعهد القومي للتغذية، لـ«هُن»، أن بعض الأمور في الفواكه والخضراوات تشير إلى أنها فاسدة، لذلك يجب تجنبها حتى لا تحدث آلام البطن، وهي على النحو الآتي:

- أن تكون الفاكهة معرضة للشمس لفترات طويلة.

- أن تحتوي الفاكهة على الكثير من الندبات.

- ريحتها عفن.

كيف يمكن غسل الفواكه؟

حول الطريقة الصحيحة للغسل والتطهير للفواكه، للتخلص من البكتريا وآثار المبيدات، نصح «الحوفي» بالتالي:

- وضع الفواكة والخضراوات في الماء البارد المضاف إليه الملح، لمدة لا تزيد على 15 دقيقة.

- غسل الفواكة والخضراوات بالمياة الجارية.

- شطف الفاكهة والخضراوات مع الخل.

- استخدام فرشاة الفواكه.

- تجفيف الفواكة والخضراوات جيدًا.

طرق التخلص من الكيماويات في الخضراوات والفواكه

يجب الاهتمام بالتالي:

- ضرورة اختيار الثمار من الخضراوات والفواكه بعناية.

- اختيار الخضراوات والفواكه ذات الرائحة النفاذة والبعيدة عن العفن.

- الاهتمام بغسيل الخضراوات والفواكه بطريقة صحية.