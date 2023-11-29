احذر… هذا العامل يعرضك للإصابة باحتشاء عضلة القلب



محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور سيت باوم، أخصائي أمراض القلب ، أن العديد من الأشخاص يهملون ارتفاع البروتين الدهني، التي تعد من العلامات التحذيرية للكشف عن خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما ذكره "نوفوستي".

ويشير الأخصائي في حديث لقناة Fox News إلى أن البروتين الدهني (a) هو بروتين معقد ينقل الكوليسترول في الجسم، كلما ارتفع مستواه، زاد احتمال تراكم الكولسترول في الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية، نقلا عن روسيا اليوم.

ويقول: "يحتوي البروتين الدهني (a) على جزيئات يؤدي ارتفاع تركيزها إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفقا له، يسبب ارتفاع تركيز هذا البروتين المعقد في الجسم تصلب الشرايين، وزيادة خطر جلطات الدم، والالتهابات، وهو جانب مهم من تطور "لويحات" الكوليسترول وخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

ويضيف: "نحن نسميه تهديداً ثلاثياً"، مشيراً إلى أن 20 بالمئة من سكان الولايات المتحدة معرضون لخطر البروتين الدهني (a) وهذا "عدد كبير جداً". ومع ذلك، لا يعرف سوى القليل من الناس مستواه في أجسادهم.

ويوصي الأخصائي بإجراء تحليل دم لمعرفة مستوى البروتين الدهني (a) وخاصة الأشخاص الذين يعانون من تغير حالتهم الصحية. لأنه من الصعب التحكم بمستوى هذا البروتين المعقد بمساعدة عوامل نمط الحياة.

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