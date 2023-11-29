عاجل.. تحذير من تقلبات جوية خلال 72 ساعة.. دواء ينصح به هاني الناظر مرضى الحساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

شبورة مائية ورياح محملة بالأتربة، وتباين في درجات الحرارة بين النهار والليل، تقلبات جوية تسيطر على حالة الطقس منذ استقبال فصل الشتاء، ترتبط دائما بالتعرض لمنخفضات وظواهر جوية تؤثر على الحالة العامة للطقس، ومن شأنها أن تصيب المواطنون، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، بالأمراض الفيروسية وغيرها.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

تشير توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إلى حالة من الاضطراب في الطقس، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتحذر الأ{صاد، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي تستمر حتى يوم الإثنين 4 ديسمبر المقبل.

ماذا قال هاني الناظر عن التقلبات الجوية

ومع متابعة حالة الأرصاد الجوية، يبدأ السؤال عن طرق الوقاية والعناية بالصحة، خلال حالات الطقس المتغيرة، تجنبًا للتعرض للأمراض.

وكان الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الشهير، الذي يخضع حاليا لفترة علاج من مرض السرطان اللعين داخل أحد مستشفيات القاهرة، قد أشار من قبل عير صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى عدة نصائح للحماية من التقلبات الجوية، جاءت على النحو التالي:

- تناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول لمرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية، مع استشارة الطبيب لتحديد النوع الأنسب للحالة.

- تناول ملعقة دواء مضاد للهستامين طويل المفعول للأطفال.

- ينصح السيدات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والاطفال بالبقاء داخل المنزل، وعدم مغادرته إلا للضرورة.

- ضرورة إغلاق النوافذ جيدا عند هبوب رياح محملة بالأتربة.

- ارتداء الكمامة أثناء السير في الهواء الطلق.

- الابتعاد تماما عن الزيارات والتجمعات العائلية.

- تناول الماء بمعدل من لترين ونصف لثلاثة علي مدار 24 ساعة.