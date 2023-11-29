«عندي مشاكل في شخصيتي».. أول تعليق من أحمد فهمي بعد الانفصال عن هنا الزاهد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إعلان الفنانة هنا الزاهد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وهما موضع اهتمام الآخرين، وفي ظهور إعلامي للأخير بعد إعلان الخبر الصادم للجمهور، روى تفاصيل من حياته الشخصية، كما تحدث عن أعماله الفنية وملامح من شخصيته.

أول تعليق من الفنان أحمد فهمي عقب الانفصال

ظهر أحمد فهمي في أحد البرامج على الإنترنت، بعد أيام من إعلان هنا الزاهد، نبأ انفصالهما، ولم يعلق الثنائي حول ما حدث، كما لم يتحدث أي منهما عن أي تفاصيل تخص سبب الطلاق منذ ذلك الحين، ليتحدث الفنان الشاب عن ملامح من حياته، قائلا: «كلمة أنا أبسط مما تتخيل مبحبش أقولها أبدًا، أنا كان عندي مصايب كتير ومشاكل في شخصيتي، بس كله بيطلع في التليفزيون يقول أحلى ما عنده».

أحمد فهمي: أنا إنسان

لاقى ظهور أحمد فهمي اهتمامَا وتفاعلًا كبيرًا في تعليقات القراء والمتابعين، ليستكمل الحديث عن نفسه: «لو سألت حد في الشارع هيقول إنه ناجح، لكن أنا مقدرش أقول إن أنا ناجح، أنا إنسان بغلط وبعيش، الطلاق بيكون العيب فيا، كلمة متخربش البيت في الطلاق، دايمًا بشوف أنها كلمة جاهلة جدًا».

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انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

ومنذ عدة أيام أعلنت هنا الزاهد، عن انفصالها عن أحمد فهمي بشكلٍ رسمي، بعد مرور 4 سنوات على زواجهما، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا لعلاقتهما التي كان يشيد الجميع بها، لتخرج عن صمتها وتعلق عبر «استوري»، لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك عقب أيام قليلة من إعلانها الطلاق، وتفاعل معها الملايين داعمين لها: «الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».