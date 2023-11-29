طريقة عمل طاقية السلطان للشيف نادية السيد.. كيكة لذيذة محشية شيكولاتة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كيك طاقية السلطان، وجدت رواجا كبيرا خلال الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الشيف نادية السيد، خطوات إعدادها بوصفة سهلة وغير مكلفة.

كيك طاقية السلطان، يعتمد على خليط من الكيك الفاتح والداكن، مع حشو الشكولاتة والفول السوداني، ما يعطيها نكهة مميزة ومختلفة.

طريقة عمل كيك طاقية السلطان

نوضح طريقة عمل طاقية السلطان، بخطوات الشيف نادية السيد في دقائق وبألقل التكاليف.

المقادير:

3 أكوب وربع دقيق (70 جراما).

رشه ملح مع الدقيق.

نصف كوب ماء دافي (125 ملي).

نصف كوب حليب دافئ (125 ملي).

ربع كوب زيت (60 ملي).

5 ملاعق كبيرة سكر (70جراما).

معلقتين صغيرين خميرة فورية (7 جرامات).

بياض بيضة.

فانيليا.

ملعقه خل.

ملعقتان زبدة أو زيت للعجين.

معلقة ونصف كبيرة كاكاو لعجينة الشوكولاتة، ويفضل كاكاو محلى.

للوجه:

صفار بيضة.

ملعقتان حليب.

فانيليا.

خل.

طريقة عمل طاقية السلطان بخطوات نادية السيد

اخلطي الماء والحليب والزيت وبياض البيضة والخميرة والسكر، ثم ضيفي الفانيليا.

ضيفي الدقيق بالتدريج حتي تتماسك العجينة، ثم نقسمها لقسمين.

افصلي القسم الأول وضعي عليه الكاكاو مع قطعة زبدة أو زيت، واعجني حتي تتشكل عجينة لينة.

ضيفي قطعة زبدة لجزء العجينة الفاتح أيضا، وامزجي حتى تتشكل عجينة لينة.

اتركيها تختمر في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم.

في الخطوة التالية، نفرد كل عجينة على شكل مستطيل، ونضع عجينة الشوكولاتة فوق العجينة الفاتحة، ونضع الحشو على جهة من طرف المستطيل، ويكون شوكولاتة قطع وفول سوداني.

قطعي ثلث العجينة من الجهة الأخرى لشرايط، ثم قومي بلفها رول من جهه الحشو حتى تصل إلى الشرايط المبروومة، وقومي بتشكيلها مثل الفيديو على شكل ضفيرة.

ضعيها في صينية مقاس 22، ثم تدخل فرن على حرارة متوسطة 180 درجة لمدة 25 دقيقة تقريبا.

ضعي ورقة زبدة أو ورق ألومنيوم حتى لا تتعرض للحرق.