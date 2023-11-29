6 علامات تخبرك بضعف جهازك المناعي.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد الجهاز المناعي النظام الدفاعي في الجسم يحميه من العدوى والأمراض. ويتكون من خلايا وأعضاء ومركبات كيميائية تعمل معًا لتحديد واستهداف وإزالة المواد الضارة من الجسم، وعندما يصاب الجهاز المناعي للإنسان بأي ضرر تتأثر صحته بشكل كبير، وتصبح فرص الجسم في استقبال الأمراض المختلفة كبيرة جدا، فكيف يمكن اكتشاف ضعف الجهاز المناعي للإنسان؟

نستعرض لكم علامات غير شهيرة تشير إلى ضعف الجهاز المناعي للإنسان، وفا لما جاء بموقع " medicinenet".

الإصابة المتكررة بالعدوى، مثل نزلات البرد والانفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

صعوبة التئام الجروح.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

جفاف الجلد والطفح الجلدي.

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والإمساك وآلام المعدة.

التهابات في أعضاء الجسم، مثل التهابات الرئة أو التهابات الأذن.

كما أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف المناعة، منها:

التقدم في العمر.

بعض الأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري.

تناول بعض الأدوية، مثل أدوية السرطان وأدوية الكورتيزون.

بعض الاضطرابات الوراثية، مثل نقص المناعة الأولي.

الإجهاد والتوتر.

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