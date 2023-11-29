تقي من أمراض القلب.. فاكهة تحميك من الإصابة بسرطان شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تُعرف فاكهة القشطة بطعمها اللذيذ ورائحتها النفاذة، ولكنها أيضًا تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك مكافحة السرطان.

وتحتوي فاكهة القشطة على مركبات كيميائية نباتية (phytochemicals) ومضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الشوارد الحرة وتحمي الخلايا من الأكسدة.

وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في منع تلف الحمض النووي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي فاكهة القشطة على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للسرطان.

وقد أظهرت الدراسات أن الفلافونويد يمكن أن تساعد في قتل الخلايا السرطانية أو منع نموها.

وفي دراسة أجريت عام 2013، وجد الباحثون أن عصارة أوراق فاكهة القشطة كانت سامة للخلايا السرطانية في الثدي.

ووجد الباحثون أن عصارة الأوراق كانت قادرة على تدمير مسار المصورات الحيوية للخلايا، وهو المسؤول عن توليد الطاقة في الخلايا.

وهذا يمكن أن يمنع الخلايا السرطانية من النمو والتكاثر.

ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج على البشر.

وإلى جانب فوائدها في مكافحة السرطان، فإن فاكهة القشطة تحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك:

خفض ضغط الدم.

تقوية جهاز المناعة.

تحسين الهضم.

تعزيز صحة القلب.

وتعد فاكهة القشطة مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، بما في ذلك:

فيتامين C.

فيتامين B6.

فيتامين A.

الحديد.

المغنيسيوم.

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