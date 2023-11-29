6 أشياء سحرية تقلل خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توصل بحث جديد إلى عدد من خيارات أسلوب الحياة التي يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بالسرطان .

ومن بين التوصيات عدم تناول أكثر من ثلاث وجبات من اللحوم الحمراء أسبوعيا، وفق صحيفة إكسبريس البريطانية.

وينصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين ونصف في الأسبوع، وتجنب المشروبات السكرية والحفاظ على وزن صحي.

وقام البحث بتحليل صلاحية مجموعة سابقة من التوصيات التي وضعها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان (AICR).، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة BMC Medicine .

واختبر باحثون من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة الإرشادات على أشخاص من بريطانيا باستخدام بيانات من 94778 شخصًا بالغًا يبلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا.

تم أخذ البيانات المبلغ عنها ذاتيا عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وكذلك قياسات مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر للمشاركين، ثم تم تسجيل كل مشارك على مدى التزامه بالتوصيات، كما تم تتبع بيانات تسجيل السرطان لتتبع تشخيصات السرطان خلال فترة الدراسة التي استمرت ثماني سنوات.

ووجد الباحثون أن الالتزام الأكبر بالتوصيات أدى إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، وفي مقابل كل توصية تمسك بها المشاركون، انخفض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30%.

وفي الوقت نفسه، تشير النتائج إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد والمبيض بأكثر من الخمس.

ومقابل كل توصية يلتزم بها المرضى، فإنهم يقللون من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7 في المائة.

ووجدوا أيضًا أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة الالتزام ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 18 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 16 في المائة، خطر الإصابة بسرطان المريء، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 22 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 24 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المرارة بنسبة 30 في المائة.

خيارات أسلوب الحياة الستة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

1. البقاء عند الحد الأدنى من نطاق مؤشر كتلة الجسم الصحي

2. ساعتين ونصف من التمارين الرياضية أسبوعيا

3. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على 30 جرامًا على الأقل من الألياف وحصصًا متنوعة على الأقل من الفواكه والخضروات يوميًا

4. الحد من الوجبات السريعة

5. لا تتناول أكثر من ثلاث حصص من اللحوم الحمراء في الأسبوع

6. تجنب المشروبات المضاف إليها السكر.

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